Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Walczyć będzie o nie 2900 sportowców z 92 krajów krajów. Wśród nich zabraknie przedstawicieli Korei Północnej.

Podwód nieobecności rodaków Kim Dzong Una jest prosty. Żaden z nich nie wywalczył kwalifikacji olimpijskiej. Dlatego przywódca kraju zdecydował, że zorganizuje swoje własne igrzyska.

Trzecie igrzyska z rządu bez Korei Północnej

Impreza już została zainaugurowana. Ceremonia otwarcia igrzysk odbyła się w środę. Program zawodów obejmuje ponad 50 konkurencji. Sportowcy z Korei Północnej rywalizują w górskim kompleksie w Samjiyonie u podnóża świętej dla mieszkańców tego kraju góry Paektu.

Warto przypomnieć, że Korea Północna nie wzięła udziału w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2021 w Tokio z powodu pandemii COVID-19 oraz w igrzyskach zimowych w Pekinie w 2022 roku.