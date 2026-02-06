Rodacy Kim Dzong Una bez kwalifikacji olimpijskich
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech rozdanych zostanie łącznie 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach. Walczyć będzie o nie 2900 sportowców z 92 krajów krajów. Wśród nich zabraknie przedstawicieli Korei Północnej.
Podwód nieobecności rodaków Kim Dzong Una jest prosty. Żaden z nich nie wywalczył kwalifikacji olimpijskiej. Dlatego przywódca kraju zdecydował, że zorganizuje swoje własne igrzyska.
Trzecie igrzyska z rządu bez Korei Północnej
Impreza już została zainaugurowana. Ceremonia otwarcia igrzysk odbyła się w środę. Program zawodów obejmuje ponad 50 konkurencji. Sportowcy z Korei Północnej rywalizują w górskim kompleksie w Samjiyonie u podnóża świętej dla mieszkańców tego kraju góry Paektu.
Warto przypomnieć, że Korea Północna nie wzięła udziału w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2021 w Tokio z powodu pandemii COVID-19 oraz w igrzyskach zimowych w Pekinie w 2022 roku.
