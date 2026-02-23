Nawrocki wierzył w biało-czerwonych

Prezydent Nawrocki jest wielkim fanem sportu. Przywódca naszego państwa w przeszłości był dobrze zapowiadającym się pięściarzem. Odnosił sukcesy w wieku juniora. Ostatecznie jednak kariery w boksie nie zrobił.

Nawrocki przed wylotem polskich sportowców do Włoch życzył im sukcesów na igrzyskach olimpijskich i mocno podkreślał, że jest przekonany, że wrócą do kraju z medalami. Jak widać prezydent nie pomylił się w swoich przewidywaniach.

Prezydent Nawrocki dostał plastron

W poniedziałek przywódca Polski gościł naszych bohaterów. W Pałacu Prezydenckim spotkał się ze skoczkami narciarskimi, którzy na zakończonych w niedzielę igrzyskach olimpijskich zdobyli trzy medale.

Podczas wizyty Nawrocki otrzymał od biało-czerwonych pamiątkowy plastron z numerem startowym. W nim Paweł Wąsek rywalizował w konkursie na dużej skoczni.

Dwa srebra i jeden brąz polskich skoczków

Oprócz zawodników, na spotkaniu z prezydentem Nawrockim obecni byli także trener kadry polskich skoczków, Maciej Maciusiak i prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz.

W Predazzo polscy skoczkowie wywalczyli trzy medale - srebro na normalnej skoczni i brąz na dużym obiekcie zdobył Kacper Tomasiak, który stanął także z Wąskiem na drugim stopniu podium w konkursie duetów.