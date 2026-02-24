Odwilż i opady deszczu spowodowały walę wezbraniową na Strudze Toruńskiej. Woda wylewa się na ulicę Bulwar Filadelfijski. Pracują tam służby, które zdecydowały się na zamknięcie do czasu opanowania sytuacji odcinka trasy w okolicach Starówki wpisanej na listę UNESCO.

Fala wezbraniowa na Strudze Toruńskiej

Gwałtowna odwilż, opady deszczu na zmarznięty grunt, który nie przyjmował wody, doprowadziły do fali wezbraniowej na Strudze Toruńskiej - poinformował rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia Marcin Centkowski.

Woda wylewa się na ulicę Bulwar Filadelfijski pod mostem im. Piłsudskiego. Na miejscu pracują służby miejskie, które zdecydowały przed godziną 13 o zamknięciu części trasy w okolicach Starówki wpisanej na listę UNESCO.

Kierowcy nie będą mogli czasowo skręcać ze Ślimaka Getyńskiego w prawo w kierunku ulicy Popiełuszki, bo tam droga jest zalana wodą. Niemożliwy będzie także skręt w prawo z ulicy Popiełuszki na Bulwar Filadelfijski.

Służby dążą do udrożnienia

Trwają prace mające na celu zapewnienie drożności kanału i umożliwienie przejazdu ul. Bulwar Filadelfijski. Od godzin porannych na miejscu pracują Toruńskiej Wodociągi, które w porozumieniu z pracownikami Wydziału Środowiska i Ekologii dążą do udrożnienia. Kierowców i pieszych na czas prac prosimy o zachowanie ostrożności. Sytuacja jest monitorowana przez służby miejskie - dodał Centkowski.

Struga Toruńska jest prawostronnym dopływem Wisły.