Irański przemysł rakietowy zasłużył na piątkę

Iran zapewnił, że nie zabraknie mu pocisków i rakiet. Nasz przemysł rakietowy zasłużył w ubiegłym roku na piątkę. Nie ma w tym względzie (produkcji rakiet) żadnych wątpliwości - powiedział Ebrahim Zolfaghari, rzecznik Kwatery Głównej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Dodał, że produkcja jest kontynuowana w warunkach wojennych i ostrzegał przed bardziej złożonymi operacjami w przyszłości - przekazał antyrządowy emigracyjny portal Iran International.

Od lutego trwa wojna w Iranie

Od 28 lutego trwa konflikt między USA i Izraelem, a Iranem. Armia izraelska informowała wielokrotnie o atakach na cele militarne, w tym wyrzutnie, składy oraz podmioty produkujące broń. Iran w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, celując zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i obiekty cywilne, zwłaszcza związane z produkcją ropy i gazu.