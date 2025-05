Jeśli w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdecydowałeś się głosować poza miejscem zamieszkania, ale planujesz, by w drugiej turze oddać głos w swoim stałym obwodzie, musisz pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku. Zmiana miejsca głosowania obowiązuje bowiem na obie tury wyborów – jeśli więc nie złożysz nowego wniosku, w drugiej turze nadal będziesz przypisany do tego samego lokalu, co 18 maja.

Zmiana miejsca głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Do kiedy?

Jeśli planujesz głosować w innym miejscu niż to, w którym jesteś zameldowany, musisz złożyć odpowiedni wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek ten można złożyć zarówno osobiście w urzędzie gminy, jak i elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Termin składania wniosków mija w czwartek, 29 maja 2025 roku.

Warto zaznaczyć, że jeśli dokonałeś zmiany miejsca głosowania przed pierwszą turą wyborów, nie musisz ponownie składać wniosku – zmiana ta obowiązuje również w drugiej turze.

Osoby głosujące w pierwszej turze wyborów poza miejscem zamieszkania też muszą złożyć wniosek

Wyborcy, którzy dokonali zmiany miejsca głosowania przed 18 maja, zostaną przypisani do tego samego obwodu również podczas drugiej tury wyborów, ponieważ taka zmiana obowiązuje na cały proces wyborczy – obejmuje obie tury. Jeżeli jednak ktoś zamierza oddać głos w innym miejscu niż wcześniej wskazane, musi ponownie złożyć wniosek o jednorazową zmianę miejsca głosowania.

Także w tym przypadku wprowadzenie zmiany wiąże się z koniecznością wskazania adresu pobytu na dzień głosowania. Dzięki temu wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców w miejscowości, którą podał we wniosku. Dokument ten można złożyć online, korzystając z e-usługi dostępnej na dedykowanej stronie internetowej.

Jak sprawdzić swoje miejsce głosowania?

Aby upewnić się, gdzie jesteś wpisany do spisu wyborców, możesz skorzystać z aplikacji mObywatel. Aplikacja ta pozwala na szybkie sprawdzenie przypisanego lokalu wyborczego oraz innych danych związanych z wyborami.

W dniu wyborów osoby korzystające z aplikacji mObywatel mogą potwierdzić swoją tożsamość w lokalach wyborczych na terenie kraju za pomocą mDowodu dostępnego w aplikacji. Specjalnie na potrzeby głosowania wprowadzono funkcję skanowania kodu QR z wydruku, która umożliwia weryfikację danych przy użyciu cyfrowego dokumentu tożsamości.

Zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025

Osoby, które nie mają jeszcze sprecyzowanych planów na 1 czerwca, mogą zabezpieczyć sobie możliwość głosowania, pobierając zaświadczenie o prawie do głosowania. Dzięki temu będą mogły oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym w kraju.

Wyborcy, którzy już przed pierwszą turą złożyli wniosek o zaświadczenie, otrzymali dwa dokumenty – osobno na każdy etap głosowania. Natomiast ci, którzy potrzebują zaświadczenia wyłącznie na drugą turę wyborów, muszą zgłosić się po nie do dowolnego urzędu gminy również najpóźniej do 29 maja.