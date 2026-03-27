Naukowcy zidentyfikowali psy na stanowiskach archeologicznych w Wielkiej Brytanii i Turcji datowanych na 14-16 tys. lat temu, czyli czasy, gdy wszyscy mieszkańcu Europy byli myśliwymi i zbieraczami, a rolnictwo jeszcze się nie rozwinęło - podkreśliła agencja AFP.

Udomowienie w epoce lodowcowej

Zdaniem współautorki badania Lachie Scarsbrook z uniwersytetu w Monachium oznacza to, że psy udomowiono podczas ostatniej epoki lodowcowej, na ponad 10 tys. lat przed pojawieniem się wszelkich innych udomowionych roślin lub zwierząt.

Psy są najprawdopodobniej mieszanką dwóch gatunków wilków szarych – wyjaśnił Pontus Skoglund z brytyjskiego Francis Crick Institute. Jednak ustalenie dokładnego momentu oddzielenia się psów od wilków jest trudne, częściowo dlatego, że trudno rozróżnić pozostałości kości obu gatunków.

Najstarszy szczeniak sprzed 15,8 tys. lat

Najstarsze zbadane szczątki psa pochodzące sprzed 15,8 tys. lat należały do kilkumiesięcznego szczeniaka.

Zdaniem współautora badania Laurenta Frantza z Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, naukowcy nie potrafią dokładnie wyjaśnić, jaką rolę psy odgrywały wśród ludzi żyjących w czasie ostatniej epoki lodowcowej. „Można jednak założyć, że były dla ludzi ważne, ponieważ ich żywienie pochłaniało skąpe zasoby, jakimi dysponowali ówcześni Europejczycy. Jedną z możliwości jest to, że działały jako wysoce skuteczny system alarmowy” - zaznaczył Frantz.

Z analizy szczątków znalezionych w Turcji wynika, że ludzie prawdopodobnie karmili psy rybami, co wraz z dowodami na celowe pochowanie zwierząt sugeruje bliską interakcję między ludźmi a ich psami.

W ramach drugiego badania naukowcy porównali genomy 216 szczątków psów i wilków z całej Europy. „Porównując DNA pradawnych psów byliśmy zaskoczeni, widząc, jak blisko spokrewnione były najstarsze psy, mimo że żyły w odległości ponad 4 tys. km od siebie. Sugeruje to, że udomowienie psów było przełomowe i gatunek szybko rozprzestrzenił się w Europie” - ocenił prof. Greger Larson z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Udomowione psy dotarły do Europy przed rolnikami

Masowa migracja ludzi z południowo-zachodniej Azji do Europy, znana jako neolityczna rewolucja rolna, rozpoczęła około 10 tys. lat temu. Spowodowało to mieszanie się genów rolników i zamieszkujących wcześniej Europę łowców zbieraczy. Jednak psie DNA pojawiło się wcześniej, przed przybyciem rolników - podkreśliła agencja AFP. „Pierwsi rolnicy, wędrując po Europie, przyjmowali do swoich grup psy myśliwych i zbieraczy” – zauważył Skoglund.