Koniec z oddawaniem ubrań do PSZOK

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz poinformował, że w związku z aktualnym zezwoleniem na zbieranie odpadów w PSZOK wyczerpany został roczny limit przyjmowania odpadów - odzieży i tekstyliów.

Mieszkańcy Rabowic nie będą mogli oddać odzieży i tekstyliów w PSZOK.

Odzież i tekstylia można będzie oddać z innymi odpadami. "Możliwe jest wystawienie odpadów z tekstyliów i odzieży razem z odpadami wystawkowymi, w terminie określonym w harmonogramie" - wyjaśnia urząd.

Jest specjalny warunek

Warunkiem koniecznym do zrealizowania odbioru jest umieszczenie tekstyliów w worku pozwalającym na bezproblemowe rozpoznanie zawartości oraz naniesienie na niego wyraźnego napisu: Odzież i tekstylia.

Należy pamiętać że do tego celu nie wolno wykorzystywać worków służących do segregacji papieru szkła lub tworzyw sztucznych które są przekazywane przez firmę wywozową - tłumaczy urząd.