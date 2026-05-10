To przysłowie znały nasze babcie. Ostrzega przed chłodem w maju

Dominik Kulig — Dziennikarz i redaktor specjalizujący się w tematyce społecznej, gospodarczej oraz nowych technologii.
Maj kojarzy się z zielenią, kwiatami i coraz cieplejszymi dniami, ale ludowe przysłowia przypominają, że wiosna potrafi jeszcze zaskoczyć chłodem. Przysłowie na 10 maja brzmi: „Na świętego Izydora często bywa chłodna pora”. Co oznacza i skąd się wzięło?

Na 10 maja przypisywanych jest kilka ludowych powiedzeń związanych ze świętym Izydorem. Wśród nich pojawiają się m.in.: „Na Izydora pusta komora”, „Na świętego Izydora często bywa chłodna pora” oraz „Na świętego Izydora dla bociana pora”.

Najbardziej uniwersalne dla dzisiejszego dnia będzie przysłowie:

„Na świętego Izydora często bywa chłodna pora”.

To powiedzenie dobrze oddaje charakter majowej pogody. Choć kalendarzowo wiosna jest już zaawansowana, pierwsza połowa maja nadal może przynosić chłodniejsze poranki, wiatr, deszcz, a miejscami nawet przygruntowe przymrozki.

Co oznacza przysłowie o świętym Izydorze?

Przysłowie mówi, że okolice 10 maja mogą być chłodne. Dawniej takie obserwacje miały duże znaczenie dla rolników i ogrodników. Początek maja był czasem intensywnych prac w polu, ale pogoda nadal bywała niepewna.

W tym sensie powiedzenie „Na świętego Izydora często bywa chłodna pora” jest ostrzeżeniem: nie warto zbyt szybko zakładać, że majowe ciepło zostanie już na dobre. Przyroda rozwija się intensywnie, ale chłód może jeszcze wrócić.

Kim był święty Izydor?

Święty Izydor Oracz jest w tradycji chrześcijańskiej patronem rolników. Dlatego przysłowia z nim związane często odnoszą się do pracy na roli, pogody, plonów i gospodarstwa. Nieprzypadkowo jedno z powiedzeń brzmi: „Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże”.

W dawnych czasach takie przysłowia pomagały porządkować rok prac polowych. Łączyły kalendarz świąt, obserwację natury i praktyczne doświadczenie rolników.

Dlaczego maj bywa chłodny?

Maj jest miesiącem przejściowym. Dni są coraz dłuższe, słońce mocniej ogrzewa ziemię, ale napływ chłodnego powietrza nadal może przynosić spadki temperatury. W polskiej tradycji szczególnie znane są także tzw. zimni ogrodnicy, czyli dni przypadające 12, 13 i 14 maja, oraz zimna Zośka 15 maja. Ludowe przysłowia od dawna ostrzegały, że w połowie maja chłód może jeszcze zaszkodzić roślinom.

Dlatego przysłowie o Izydorze dobrze wpisuje się w szerszy ciąg majowych powiedzeń pogodowych. Jest jednym z tych, które przypominają: z sadzeniem delikatnych roślin lepiej czasem poczekać jeszcze kilka dni.

Co to oznacza dla ogrodników i działkowców?

Dla osób, które mają ogród, balkon albo działkę, to przysłowie może być praktyczną wskazówką. W okolicach 10 maja warto obserwować prognozy temperatury, zwłaszcza nocą i nad ranem.

Najbardziej wrażliwe na chłód są m.in. pomidory, ogórki, papryka, bazylia i kwiaty balkonowe. Jeśli prognozy zapowiadają niskie temperatury, lepiej nie wystawiać ich zbyt wcześnie na zewnątrz albo zabezpieczyć je agrowłókniną.

Inne przysłowia na 10 maja

Na 10 maja można wykorzystać również inne powiedzenia:

  • „Na Izydora pusta komora”.
  • „Na świętego Izydora dla bociana pora”.
  • „Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże”.

Wszystkie odnoszą się do dawnego rytmu życia na wsi: zapasów, prac polowych, pogody i przyrody.

Puenta na dziś

Przysłowie „Na świętego Izydora często bywa chłodna pora” przypomina, że maj potrafi być zwodniczy. Nawet jeśli dni są coraz dłuższe i bardziej słoneczne, chłód nie zawsze ustępuje od razu.

Warto więc cieszyć się wiosną, ale nie chować jeszcze całkiem cieplejszej kurtki.

