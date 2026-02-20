Wirusy starsze niż komórki?

Wirusy to niezwykłe twory biologiczne. Składają się jedynie z materiału genetycznego otoczonego osłonką i – w przeciwieństwie do komórek – nie potrafią samodzielnie wytwarzać białek ani prowadzić własnego metabolizmu. Do namnażania potrzebują gospodarza.

Reklama

Mimo swojej prostoty mogą być bardzo stare. Wielu badaczy uważa, że wirusy pojawiły się już na bardzo wczesnym etapie historii życia. Zrozumienie ich pochodzenia i roli w ewolucji to jedno z największych wyzwań współczesnej biologii.

Jedna z najbardziej intrygujących hipotez sugeruje, że wirusy mogły odegrać kluczową rolę w powstaniu komórek eukariotycznych – czyli takich, z jakich zbudowane są rośliny, zwierzęta i ludzie. Według tej koncepcji jądro komórkowe mogło wyewoluować z dużego wirusa DNA, który zamiast zniszczyć gospodarza, wszedł z nim w długotrwałą relację i z czasem stał się integralną częścią komórki.

Era wirusów gigantów

Reklama

Kluczowe dla tej teorii są tzw. wirusy olbrzymie. Odkryte w 2003 roku, znacznie przewyższają rozmiarami typowe wirusy i posiadają rozbudowane genomy. Po zakażeniu komórki tworzą w niej specjalne struktury – tzw. fabryki wirusowe – w których zachodzi replikacja ich DNA. Niektóre z nich są otoczone błoną przypominającą jądro komórkowe, co może wskazywać na ewolucyjne powiązania między wirusami a złożonymi komórkami. Do tej grupy należy również nowo odkryty ushikuvirus.

Ushikuvirus – nowy gracz w świecie mikroorganizmów

Wyniki badań zespołu kierowanego przez prof. Masaharu Takemurę z Tokyo University of Science opublikowano 24 listopada 2025 roku w czasopiśmie Journal of Virology. Wirusa nazwano od jeziora Ushiku w prefekturze Ibaraki w Japonii, gdzie został wyizolowany.

Ushikuvirus infekuje jednokomórkowe organizmy zwane vermamebami. Pod względem budowy przypomina wirusy z rodziny Mamonoviridae, zwłaszcza medusawirusy, które mają charakterystyczny wielościenny kształt i liczne wypustki na powierzchni.

Nowy wirus wyróżnia się jednak kilkoma cechami:

powoduje, że zakażone komórki osiągają niezwykle duże rozmiary,

posiada unikalne struktury kolcowe na powierzchni kapsydu, nieobserwowane u blisko spokrewnionych wirusów,

podczas namnażania uszkadza błonę jądrową gospodarza.

Ta ostatnia cecha jest szczególnie interesująca. Niektóre pokrewne wirusy wykorzystują nienaruszone jądro komórki jako miejsce replikacji, podczas gdy ushikuvirus je rozrywa. Może to stanowić ewolucyjne ogniwo pośrednie między różnymi strategiami namnażania wirusów olbrzymich.

Co to mówi o ewolucji życia?

Porównując różnice między wirusami olbrzymimi, naukowcy próbują odtworzyć ich historię ewolucyjną. Zmienność ich budowy i sposobów oddziaływania z komórką sugeruje, że przez miliony lat dostosowywały się do różnych gospodarzy.

Badania takie jak to mogą pomóc odpowiedzieć na fundamentalne pytania:

jak powstały komórki eukariotyczne,

jak rozwijała się złożoność życia,

czy wirusy były nie tylko pasożytami, ale także „architektami” ewolucji.

Jak podkreśla prof. Takemura, wirusy olbrzymie to wciąż słabo poznany świat, który może zmienić nasze spojrzenie na relacje między wirusami a organizmami żywymi.

Możliwe znaczenie dla medycyny

Odkrycie może mieć również praktyczne zastosowania. Niektóre gatunki ameb z rodzaju Acanthamoeba mogą wywoływać groźne choroby, w tym zapalenie mózgu. Lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób wirusy olbrzymie infekują i niszczą ameby, może w przyszłości pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia takich zakażeń.

Małe odkrycie, wielkie pytania

Choć ushikuvirus to mikroskopijny organizm, jego znaczenie może być ogromne. Każdy nowy wirus olbrzymi dostarcza kolejnych elementów układanki, która może ostatecznie odpowiedzieć na jedno z najstarszych pytań nauki: jak powstało złożone życie na Ziemi.

Źródło: Tokyo University of Science