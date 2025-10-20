Będzie zmiana szyldu, będzie zmiana nazwy, połączenie tych trzech środowisk politycznych - zapowiedział w Polsat News Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Przyznał, że szkoda będzie się żegnać z legitymacją partyjną Platformy. Jestem jej członkiem od pierwszych dni. Trochę żal, natomiast nie ma, co mówić, taka jest dynamika sceny politycznej. Czasami się zmienia nazwę partii, czasami się zmienia w ogóle strukturę organizacyjną. (...) My łączymy się z dobrze znanymi środowiskami, współpracujemy od wielu lat. Żal jest jakiś taki.... trochę go jest - taka nostalgia, ale damy radę - powiedział Kierwiński.

Powstanie nowa formacja polityczna

O połączeniu partii mówił także europoseł KO Michał Szczerba.Będziemy mieć posiedzenie Rady Krajowej PO i tam podejmiemy te kluczowe decyzje, które doprowadzą nas do nowego projektu, nowej formacji politycznej- powiedział.

Reklama

Tłumaczył, że nie będzie to "zwykłe, proste połączenie różnych bytów politycznych, ale stworzy to formułę do tego, żeby ludzie, którzy chcą się zaangażować w politykę i widzą zagrożenie ze strony różnych skrajności, które reprezentuje Robert Bąkiewicz ze swoim hejtem, nienawiścią, podżeganiem do zbrodni, będą chcieli się zaangażować".

Reklama

Przygotowania do wyborów

To jest przygotowane, to nie jest coś, co zaskoczy pana lub mnie. De facto zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027, dowożąc tematy w rządzie, budując bezpieczeństwo i trwałe sojusze, fundusze europejskie, uzbrajając się po zęby – dodał Michał Szczerba.

Kolejna konwencja PO ma odbyć się już w najbliższą sobotę 25 października. Według informacji RMF FM, ma dojść do zjednoczenia tej partii z Nowoczesną Adama Szłapki oraz Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. Nieoficjalne doniesienia mówią, że PO wchłaniając partnerów zmieni nazwę na Koalicja Obywatelska.