Paweł Dyngosz stwierdził wprost, że ustawa "oddycha jeszcze PRL-em". To praktycznie ustawa komunistyczna z 1961 roku. W 1999 roku tylko przekopiowano jej treść, zamieniając milicję na Policję – mówił InfoSecurity24.pl Dyngosz. Pomimo nowelizacji z 2010 roku, przepisy wciąż są nieprzyjazne. Prezes KS Amator podkreślił, że "widzimy, jak trudno jest zwykłemu, praworządnemu obywatelowi przejść przez meandry tej ustawy i zdobyć pozwolenie na broń".

Rosnące zainteresowanie bronią

Środowisko strzeleckie rozwija się w tempie 10-12 procent rocznie, ale "to wzrost z bardzo niskiej bazy". Według Dyngosza, system jest "nieprzyjazny", co zniechęca obywateli, mimo że rząd mówi o konieczności powszechnego szkolenia z obsługi broni.

Trzy filary rewolucji w przepisach

Środowisko strzeleckie oczekuje zupełnie nowej ustawy, która opiera się na trzech kluczowych filarach: eliminacji uznaniowości, ujednoliceniu pozwoleń i likwidacji monopolu na egzaminowanie. Filary zmian (wymogi ekspertów):

Całkowita eliminacja uznaniowości policji. Największą wadą jest szeroka uznaniowość funkcjonariuszy. Komendant Wojewódzki Policji może odrzucić badania lekarskie "bo mu się nie podobają". Komendant może odrzucić badania lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza tylko dlatego, że mu się nie podobają. Bez uzasadnienia, bez możliwości odwołania. To jest wbrew zasadom państwa prawa – tłumaczył Dyngosz. Nowa ustawa musi wprowadzić jasne, zamknięte katalogi przesłanek odmowy. Decyzje muszą być weryfikowalne i oparte na konkretnych faktach, a nie na "widzimisię urzędnika". Ujednolicenie systemu pozwoleń. W Polsce obowiązuje anachroniczny podział na pozwolenia "do celu" (sportowego, kolekcjonerskiego, łowieckiego, ochrony osobistej).Broń to broń – jeśli ktoś spełnia warunki, przeszedł szkolenie i badania, powinien mieć jedno, logiczne pozwolenie, a nie cztery różne dokumenty – argumentował Dyngosz. Ujednolicenie systemu uprości procedury, obniży koszty i ograniczy formalności, zniechęcające praworządnych obywateli. Likwidacja monopolu PZSS. Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS) ma de facto wyłączność na organizację egzaminów i szkoleń w trybie sportowym. Ten monopol prowadzi do patologii. Związek wykorzystuje władzę do umacniania swojej pozycji, odbierając patenty za krytykę i ograniczając miejsca egzaminów. Wprowadzenie przejrzystych zasad egzaminowania i likwidacja monopolu ma oddzielić kwestie bezpieczeństwa od kwestii utrzymania władzy przez Związek.

Krytyka proponowanych przez Polskę 2050 zmian

Eksperci krytykują także niektóre nowe pomysły legislacyjne, jednocześnie podkreślając wysokie opłaty administracyjne wynikające z obecnej ustawy. Dyngosz skrytykował w rozmowie z InfoSecurity24.pl projekt nowelizacji Polski 2050, który przewiduje obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne co kilka lat. To bardzo zły pomysł. Takie badania nic nie wnoszą, są fikcją i kosztują po 600 zł. Zamiast kosztownych badań, powinna powstać obiektywna lista chorób i zaburzeń psychicznych, które wykluczają z posiadania broni.

Koszty zezwoleń na broń 2025 r.

Uzyskanie pozwolenia już teraz wiąże się z wysokimi opłatami.