Zaskakujący sondaż: Czy Polacy obronią kraj?

W obliczu rosnącej agresji Rosji i nasilających się dyskusji na temat bezpieczeństwa narodowego, pytanie o gotowość Polaków do obrony ojczyzny nabiera kluczowego znaczenia. Radio ZET zleciło Instytutowi IBRiS ogólnopolski sondaż, którego wyniki mogą zaskakiwać. Odpowiedź na pytanie: "Czy w sytuacji realnego zagrożenia wojną zgłosiłbyś się do obrony kraju?" rzuca nowe światło na postawy społeczne.

Reklama

Tylko 1 na 5 Polaków mówi "zdecydowanie tak"

Sondaż ujawnia, że jedynie 20,7 proc. Polaków zdecydowanie zgłosiłoby się do obrony kraju w przypadku wojny. To mniej niż jedna czwarta społeczeństwa. Choć kolejne 24,1 proc. deklaruje, że raczej tak, łączne poparcie dla aktywnego zaangażowania w obronę kraju wynosi zaledwie 44,8%.

To oznacza, że niespełna połowa respondentów rozważałaby czynny udział w konflikcie zbrojnym.

Prawie połowa Polaków nie chce walczyć?

Jeszcze bardziej wymowne są odpowiedzi z drugiej strony skali. Aż 31,2 proc. ankietowanych odpowiedziało "raczej nie", a 17,9 proc. - "zdecydowanie nie". Łącznie to 49,1 proc. Polaków, którzy w sondażu zadeklarowali niechęć do obrony kraju.

Co ciekawe, liczba osób niegotowych do walki jest wyższa niż tych, którzy rozważają zaangażowanie. Dodatkowo, 6,1 proc. respondentów nie miało zdania lub odpowiedziało, że "trudno powiedzieć", co wskazuje na niepewność i złożoność postaw wobec tak trudnego dylematu.

Sondaż: Analiza wyników

Zdecydowanie tak: 20,7 proc.

Raczej tak: 24,1 proc.

Raczej nie: 31,2 proc.

Zdecydowanie nie: 17,9 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć: 6,1 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 13-14 września 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CATI).