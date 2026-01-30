Główny Urząd Statystyczny opublikował szacunkowe dane, które potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki. W 2025 roku nasz PKB urósł o 3,6 proc. To postęp w porównaniu z 2024 rokiem, kiedy wzrost wyniósł 3,0 proc.

Minister finansów Andrzej Domański ogłosił krótko: Polska gospodarka jest w natarciu. Rząd zakłada, że tendencja ta utrzyma się również w 2026 roku – budżet planuje wtedy stabilny wzrost na poziomie 3,5 proc.

Francja i Niemcy? Tusk: My naprawdę ich przegonimy!

Premier Donald Tusk nie kryje satysfakcji i porównuje polskie wyniki do najsilniejszych gospodarek Unii Europejskiej. Na platformie X lider rządu wskazał na ogromny dystans, jaki dzieli nas od sąsiadów: Polska: +3,6 proc., Francja: +0,9 proc., Niemcy: +0,3 proc. My naprawdę ich przegonimy! – napisał Tusk, ogłaszając rok 2026 "rokiem przyspieszenia".

Inwestycje drgnęły

W 2024 roku odnotowaliśmy spadek w sektorze inwestycji o 0,9 proc. Sytuacja jednak się zmieniła. W ubiegłym roku inwestycje wzrosły o 4,2 proc.