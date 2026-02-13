Niemcy chcą kupić polskie systemy rakietowe Piorun

Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej, przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów. Ukraińskie wojsko w trakcie prowadzenia działań przeciwko siłom rosyjskim podczas inwazji potwierdziła, że niektóre rosyjskie samoloty zostały zestrzelone przy pomocy zestawów Piorun.

Potwierdzam. Niemcy zgłosiły wstępną chęć zakupu Pioruna i powinniśmy być z tego dumni, bo to pokazuje, jak innowacje w polskim przemyśle obronnym wpływają na postrzeganie nas na świecie i na interesy naszego kraju z tego punktu widzenia - powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w piątek na konferencji prasowej w KPRM.

'Wyjdźmy z tego lasu"

Wiceszef MON dodał, że informację tę może potwierdzić na razie w sposób nieoficjalny, gdyż sprawa "wymaga dopięcia". Często słyszymy ze strony polityków PiS, że ktoś chce na nas zarobić. Wyjdźmy z tego lasu. To my, jako Polacy, jako polskie państwo, zarabiajmy na innych krajach. Takim przykładem jest właśnie system przeciwlotniczy Piorun - wyjaśnił.