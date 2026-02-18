Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry

Prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry, podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

W uzasadnieniu wniosku prokurator wskazał, iż Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw. "Duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów potwierdził Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w postanowieniu z dnia 5 lutego 2026 r. o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania" - podano w komunikacie.

Zamieszanie wokół ENA Ziobry

Jak pisał portal oko.press, sędzia Dariusz Łubowski zrezygnował z orzekania w sekcji międzynarodowej ds. karnych warszawskiego SO, zajmującej się m.in. wnioskami o ENA. Według portalu "to sam sędzia wnioskował, by kolegium zdecydowało, czy ma on kończyć sprawy w sekcji".

Nie wiadomo, kto rozpatrzy wniosek prokuratury o zgodę na wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

"O wyłączeniu sędziego Dariusza Łubowskiego z orzekania w sprawie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry decydować będzie sędzia Katarzyna Stasiów. Obrońca polityka PiS chciał z kolei wyłączenia Stasiów z orzekania w tej sprawie. Jego wniosek został jednak oddalony" - podaje RMF FM.

Co dalej z ENA wobec Zbigniewa Ziobry?

Jak informowało RMF FM, obrońca Ziobry, zareagował na doniesienia, że decydować będzie sędzia Katarzyna Stasiów. Złożył wniosek o wyłączenie jej z decydowania w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił jednak wniosek o jej wyłączenie.