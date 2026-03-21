Polscy kierowcy z niepokojem patrzą na pylony stacji paliw. Obecnie za litr diesla płacimy średnio 7,88 zł, a za benzynę Pb95 – 6,90 zł. Premier Donald Tusk przyznaje, że sytuacja może się drastycznie pogorszyć. Według prognoz z Arabii Saudyjskiej, baryłka ropy może wkrótce kosztować nawet 180 dolarów. Rząd posiada narzędzia do walki z drożyzną – może obniżyć akcyzę lub ograniczyć marże. Premier ogłosił jednak, że trzyma te rozwiązania w rezerwie. Musimy zachować je na najczarniejszą godzinę, bo ona niestety może lada chwila nastąpić – podkreślił szef rządu.
Bliski Wschód. Wojna, która zaskoczyła świat
Mija 22. dzień krwawego konfliktu. Wojna rozpoczęła się od nalotów Izraela i USA na Iran, który odpowiedział uderzeniami w instalacje petrochemiczne i bazy wojskowe. Kluczowym problemem jest blokada Cieśniny Ormuz. To wąskie gardło światowego transportu wstrzymało eksport ropy i gazu, co paraliżuje rynki.
Donald Tusk ocenia sytuację surowo: mamy do czynienia z czymś na kształt wojny światowej. Premier liczy na to, że Stany Zjednoczone mają konkretny plan zakończenia tego chaosu. Przyznaje jednak, że spodziewa się raczej intensyfikacji walk niż szybkiego pokoju.
Europa w gazowym potrzasku
Konsekwencje konfliktu uderzają bezpośrednio w Europę. Premier wskazał na Cypr, gdzie irański odwet dosięgnął brytyjskiej bazy. Największy dramat dotyczy jednak surowców. W Holandii zapasy gazu są w stanie krytycznym. Kraje członkowskie Unii Europejskiej są podzielone co do oceny działań zbrojnych. Choć gospodarka Polski i złotówka pozostają stabilne, wysokie ceny surowców nie ominą naszego rynku.
Nowa strategia. Atom i rozproszona energia
Kryzys zmusza Polskę do przyspieszenia zmian w energetyce. Premier postawił sprawę jasno: budowa elektrowni jądrowej to absolutny priorytet. Rząd chce jednak czegoś więcej niż tylko wielkich zakładów. Nauczony doświadczeniem Ukrainy, Tusk stawia na energetykę rozproszoną. Im bardziej elastyczna i zdywersyfikowana energia, tym jest bezpieczniej w wypadku konfliktu zbrojnego – wyjaśnił premier. Celem jest uzyskanie "autentycznej suwerenności energetycznej", która uodporni Polskę na szantaże i wojny toczone tysiące kilometrów od naszych granic.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję