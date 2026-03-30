Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek jest - od dnia wyznaczenia go przez Jarosława Kaczyńskiego na szefa rządu po wyborach - niezwykle aktywny w przestrzeni publicznej. Zabiera głos w każdej ważnej dla Polski sprawie.

Czarnek zyskuje w sondażu

Ostatnio wypowiedział się na temat. wzrostu cen w sklepach.Drożyzna, jaka panuje w sklepach, jest niebywała. Przygotowujemy się do świąt, chcemy zrobić zakupy na święta i myślimy sobie, czy na to wszystko nas stać - mówił Czarnek.

Reklama

Wymienił ceny jajek, chleba czy wędlin. I wszystko kosztuje ogromnie wiele i kosztować będzie jeszcze więcej. Dlaczego? Bo tym państwem zarządza banda nieudaczników, ludzi, którzy mają w nosie interesy zwykłego Polaka, zwykłego obywatela - stwierdził Czarnek.

Z najnowszego sondażu dla Onetu wynika, że Czarnkowi ufa 27,7 proc. osób. Zyskał 2,2 pkt proc. w porównaniu z ostatnim pomiarem w czerwcu 2025 r.).

Reklama

Błaszczak o efekcie "Czarnka"

O wzroście popularności Przemysława Czarnka mówił były wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak w rozmowie z Radiem Zet. To widać na spotkaniach. Widać ożywienie, ludzie przychodzą tłumnie – odpowiedział pytany przez Bogdana Rymanowskiego o "efekt Czarnka".

Ujawnił także wyniki wewnętrznych bada. W sondażach, które zamawiamy widać wzrost poparcia dla PiS, więc kolejny raz prezes Jarosław Kaczyński wiedział, co robi zgłaszając profesora Przemysława Czarnka - dodał.

Będzie wymiana kandydata PiS?

Polityk zaznaczył, że chodzi o spory wzrost notowań PiS – o kilka punktów procentowych.Oddanie głosu na Brauna oznacza władzę dla Donalda Tuska – dodał Mariusz Błaszczak. Zapewnił także, że nie dojdzie do wymiany kandydata PiS na innego. Nie będziemy wymieniać na lepszy model, poprawia notowania PiS – powiedział wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.