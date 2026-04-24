Tak Polacy oceniają marszałka Czarzastego. Widać mocne podziały

Włodzimierz Czarzasty jest marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od 18 listopada 2025 roku. Zastąpił na tym stanowisku Szymona Hołownię, stając się pierwszym od 20 lat lewicowym marszałkiem Sejmu. Wcześniej, od 13 listopada 2023 r. do 18 listopada 2025 r., pełnił funkcję Wicemarszałka Sejmu X kadencji.

Starcia z prezydentem i ambasadorem

Lider Lewicy regularnie ściera się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim. Krytycznie Włodzimierza Czarzastego ocenia m.in. ambasador USA w Polsce. W lutym Thomas Rose ogłosił zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu. Wcześniej Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że nie poprze wniosku o Nagrodę Nobla dla prezydenta USA Donalda Trumpa. Onet zapytał Polaków jak Włodzimierz Czarzasty radzi sobie jako marszałek.

Czarzasty dzieli Polaków

Blisko dwie piąte (39,2 proc.) Polaków dobrze ocenia Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu (odpowiedź "zdecydowania dobrze" wskazało 18,1 proc. ankietowanych, a "raczej dobrze" - 21,1 proc. osób). Lider Lewicy ma jednak także spore grono przeciwników. Negatywnie ocenia go 30,3 proc. badanych ("zdecydowanie źle" - 18,7 proc., "raczej źle" - 11,6 proc.).