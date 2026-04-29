Najnowszy sondaż. Donald Tusk ma powody do radości, prawica ma kłopoty

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 05:42
Donald Tusk/PAP
Donald Tusk ma powody do radości, ale szampana jeszcze nie powinien otwierać. U Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie widać "efektu Czarnka" – czytamy w środę w "Rzeczpospolitej". Koalicja Obywatelska notuje co prawda nieznaczny spadek, ale na prawicy ten kłopot jest większy – zarówno w PiS, jak w Konfederacji.

Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań.

KO z wynikiem 32 proc.

Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 32 proc. uczestników sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rz". W ub. miesiącu taki zamiar deklarowało o 0,4 pkt. proc. więcej respondentów.

PiS z wynikiem 23,2 proc.

Na PiS zagłosowałoby 23,2 proc. badanych. To spadek o 1,3 pkt. proc. Na trzecim miejscu plasuje się Konfederacja z poparciem 12 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (8,7 proc., wzrost o 1 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej (7,9 proc., o 0,4 pkt. proc. więcej niż pod koniec marca).

Dramat Polski 2050

Największy skok poparcia odnotowała partia Razem – z 2,9 proc. w marcu do 4 proc. Z kolei – jak czytamy w "Rz" – Polska 2050 wręcz niknie w oczach – jej zwolenników ubyło z 1,8 proc. do 0,5 proc.

Źródło PAP
Tematy: Jarosław KaczyńskiDonald Tusksondażkoalicja obywatelska
