Mocne słowa z Niemiec. "Nie możemy już ufać USA. Wątpię, czy NATO przetrwa"

oprac. Piotr Kozłowski
46 minut temu
Joschka Fischer
Joschka Fischer/Shutterstock
Były szef niemieckiej dyplomacji Joschka Fischer powiedział, że nie można już ufać USA i dlatego też wątpi, "czy NATO przetrwa", biorąc pod uwagę erozję zaufania w relacjach transatlantyckich. W opublikowanej we wtorek rozmowie z tygodnikiem "Der Spiegel" opowiedział się także za stworzeniem koalicji państw zagrożonych przez Rosję Władimira Putina.

W wywiadzie Fischer wyraził zadowolenie z faktu, że nie musi negocjować z prezydentem USA Donaldem Trumpem, którego uważa za "człowieka głęboko niesympatycznego". Pochwalił przy tym kanclerza Niemiec Friedricha Merza za decyzję o niedołączeniu Niemiec do USA i Izraela w wojnie przeciwko Iranowi.

Fischer: Trump już  w pierwszej kadencji popełnił błąd

Z mojego punktu widzenia Trump już w pierwszej kadencji popełnił błąd, wyrzucając do kosza porozumienie nuklearne z Iranem wynegocjowane przez Baracka Obamę i Europejczyków. Tą wojną jak dotąd niczego nie osiągnął – ocenił wicekanclerz i minister spraw zagranicznych w dwóch gabinetach Gerharda Schroedera (lata 1998-2005).

Opisując stan relacji transatlantyckich Fischer stwierdził, że "zaufanie zostało utracone i nie odzyska się go samą zmianą wyniku wyborów, choć bardzo bym sobie tego życzył". Kto da gwarancję, że po czterech czy ośmiu latach nie pojawi się znowu nowy Donald Trump? – dodał.

Fischer: Nie możemy już polegać na Stanach Zjednoczonych

W obliczu nadszarpniętego zaufania do USA polityk Zielonych opowiedział się za stworzeniem "koalicji państw zagrożonych przez Władimira Putina". W przyszłości po prostu nie możemy już polegać na Stanach Zjednoczonych. Śmiem wątpić, czy NATO przetrwa – powiedział.

Fischer uznał, że jeśli Trump "wycofa parasol nuklearny, a taka możliwość istnieje", to debata o europejskiej alternatywie jądrowej "stanie się nieunikniona".

Fischer: Nigdy nie ufałem Putinowi

W rozmowie został poruszony także temat relacji z Rosją i Putinem. Nigdy mu nie ufałem. Jako minister spraw zagranicznych widziałem, jak brutalnie od 1999 roku prowadzona była wojna w Czeczenii. A także jakimi radykalnymi słowami Putin reagował na proeuropejską pomarańczową rewolucję na Ukrainie. Zawsze towarzyszyła mi nieufność – zaznaczył Fisher.

Dopytywany, dlaczego w takim razie rząd SPD i Zielonych prowadził na przełomie wieków politykę zbliżenia z Rosją, były szef MSZ odparł, że "istniała wówczas nadzieja, że uda się z Rosją osiągnąć kompromis na poziomie interesów".

Źródło PAP
Powiązane
Kontrole graniczne w Niemczech
Niemcy: Zaskakujący wyrok ws. kontroli granicznych. "To powinno dać politykom do myślenia"
Tajne dokumenty
Niemcy: Amerykanie ukrywają bardzo ważne informacje o wojnie
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Niemcy pomagają nam bardziej niż wszyscy inni
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMocne słowa z Niemiec. "Nie możemy już ufać USA. Wątpię, czy NATO przetrwa" »
4 maja 2026 wolny od pracy dla Polaków?
Poniedziałek, 4 maja dniem wolnym od pracy dla Polaków? Czy należy się wolny poniedziałek za święto w niedzielę w 2026?
Telewizor, PRL
Złote myśli z PRL. Pamiętasz? Powyżej 6/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Popularna sieć znika po 30 latach. Zamyka wszystkie sklepy w Irlandii i Wielkiej Brytanii
Popularna sieć znika po 30 latach. Zamyka wszystkie sklepy w Irlandii i Wielkiej Brytanii
