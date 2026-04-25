NATO 3.0. Amerykanie stawiają na Niemców

"Prezydent (Donald) Trump słusznie stwierdził, że Europa musi się zmobilizować, a NATO nie może dłużej być papierowym tygrysem. Dzięki historycznym zobowiązaniom z Hagi Europa zaczęła to robić" – napisał Colby w serwisie X, odnosząc się do zobowiązań dotyczących zwiększenia wydatków na obronność poczynionych podczas szczytu NATO w Hadze w 2025 roku.

Bliska współpraca USA i Niemiec nad NATO 3.0

"Teraz kluczowe są, tak jak powiedział sekretarz generalny (NATO Mark) Rutte, działania zamiast słów. Tak jak powiedział w tym tygodniu Rutte: systemy obrony powietrznej, drony, amunicja, radary, zdolności kosmiczne, to zapewni nam bezpieczeństwo - dodał w piątkowym wpisie.

Jak podkreślił, "Niemcy obecnie przejmują wiodącą rolę w tej kwestii". "Po latach rozbrojenia Berlin mobilizuje się. Ministerstwo wojny (USA) już blisko współpracuje z europejskimi sojusznikami, zwłaszcza z Niemcami, by przyspieszyć to przekształcenie w NATO 3.0" – napisał Colby.

"Nowa strategia wojskowa Berlina pokazuje wyraźną ścieżkę naprzód i liczymy na bliską współpracę z Niemcami nad jej implementacją" – kontynuował wiceszef Pentagonu.

Wiodąca rola Niemiec w NATO, Bundeswehra najsilniejszą armią Europy

Zacytował generała Carstena Breuera, który we stępie do niemieckiej strategii napisał: "Strategia wojskowa odzwierciedla ideę, według której jako największa gospodarka w Europie (...). Niemcy muszą objąć wiodącą rolę w NATO i zrobią to, również na szczeblu wojskowym (...)".

Colby dodał, że w strategii potwierdzono też, iż Niemcy "wezmą na siebie dodatkowe obciążenia, w tym ukierunkowaną strategiczną odpowiedzialność za Europę na poziomie strategicznym (...). Bundeswehra stanie się w ten sposób najsilniejszą konwencjonalną armią w Europie".

W strategii napisano, że Niemcy muszą "stać się jeszcze silniejszym sojusznikiem wojskowym Stanów Zjednoczonych, jednocześnie współpracując z innymi sojusznikami, aby wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo euroatlantyckie".

"Zdolność projekcji krajowej i europejskiej wzmocniłaby odstraszanie i obronę zbiorową, zmniejszyłaby obciążenie Stanów Zjednoczonych i zwiększyła zdolność Europy do podejmowania działań" – głosi strategia.

"Innymi słowy, silniejsza Europa będzie w stanie wkładać więcej w krytyczne misje, tak jak podkreślał prezydent" – napisał Colby.

"Strategia wojskowa Niemiec przedstawia jasną i wiarygodną drogę ku NATO 3.0: NATO, w którym Europa i Kanada zmobilizują się, by wypełniać swoje zobowiązania w ramach Sojuszu i przekształcą go z papierowego tygrysa w silny środek odstraszania i obrony" – kontynuował wiceszef Pentagonu.

"Prezydent Trump przedstawił jasny i spójny przekaz, który Europa i Kanada muszą usłyszeć. Departament wojny jest gotowy, by zaangażować się i pomóc tym, którzy stosują się do jego przesłania i podejmują realne działania w tempie, jakiego wymaga sytuacja" – podsumował Colby.

President Trump has rightly laid out that Europe must step up, and NATO must no longer be a paper tiger.

Through the historic Hague Commitments, Europe has begun to do so.



But the key now is, in the words of SecGen Rutte, action over words. As Rutte put it this week, “Air… — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) April 24, 2026 Rozwiń

Przedefiniowanie postzimnowojennego "NATO 2.0" na "NATO 3.0"

Wiceszef Pentagonu już wcześniej zapowiadał, że administracja Trumpa dąży do przedefiniowania postzimnowojennego "NATO 2.0" na "NATO 3.0". Zakłada to elastyczny realizm, praktyczne podejście zorientowane na wyniki, w pewnym sensie powrót do tego, co można nazwać NATO 1.0 – wyjaśniał Colby na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, odnosząc się do modelu Sojuszu z czasów zimnej wojny.