Coś wisi w powietrzu. Donald Trump nagle odwołał rozmowy z Iranem

O planowanej podróży Witkoffa i Kushnera do stolicy Pakistanu Islamabadu w piątek informowała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Trump: Odwołanie wyjazdu nie oznacza wznowienia wojny

Prezydent USA Donald Trump w sobotę powiedział serwisowi Axios, że odwołanie wyjazdu jego wysłanników do Pakistanu nie oznacza wznowienia operacji zbrojnej przeciwko Iranowi.

Nie. To nie oznacza tego. Nie myśleliśmy jeszcze o tym – odpowiedział Trump, pytany o to, czy odwołanie rozmów oznacza wznowienie wojny.

Trump: Po co lecieć? Irańczycy mogą do nas zadzwonić, jeśli chcą

Axios napisał, że Trump odwołał wyjazd Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w związku ze "stanowiskiem Irańczyków w czasie negocjacji".

Nie widzę sensu, by wysyłać ich w 18-godzinny lot w obecnej sytuacji. To zbyt długo. Możemy to równie dobrze zrobić przez telefon. Irańczycy mogą do nas zadzwonić, jeśli chcą. Nie będziemy podróżować tylko po to, żeby tam siedzieć – powiedział Trump.

Mamy wszystkie karty. Nie będziemy tam lecieć, żeby tylko posiedzieć i porozmawiać o niczym – dodał prezydent.

Trump w piątek: Iran chce rozmawiać

Donald Trump z kolei twierdził, że Iran chce rozmawiać i zbadać możliwość zawarcia porozumienia oraz że planuje przedstawić ofertę mającą na celu spełnienie żądań Stanów Zjednoczonych.

Irańczycy opuścili Pakistan, zmierzają do Rosji

W Islamabadzie w sobotę przebywała delegacja Iranu z szefem MSZ Abbasem Aragczim na czele, który spotkał się tam m.in. z pakistańskim premierem Shehbazem Sharifem. Irańczycy opuścili już Pakistan, a w planach mają teraz wizyty w Omanie i Rosji.