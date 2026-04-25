Protest ws. małżeństw jednopłciowych. "Wdrażaj wyroki, Tusku"

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 17:45
Bart Staszewski
Warszawa, 25.04.2026. Organizator Bartosz Staszewski na proteście w sprawie wykonania wyroków TSUE i NSA ws. rejestracji małżeństw jednopłciowych, 25 bm. przed gmachem Kancelarii Premiera w Warszawie. W listopadzie 2025 r. TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. 20 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję stołecznego USC odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obywateli polskich, zawartego za granicą/PAP
Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbył się w sobotę protest organizacji LGBT w sprawie wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących małżeństw par jednopłciowych. Zebrało się kilkaset osób. "Wdrażaj wyroki, Tusku" – grzmiały transparenty.

Protestujący zebrali się w sobotę, aby pokazać, że "równość i praworządność to nie są puste hasła". Na transparentach można było przeczytać hasła takie jak "TSK ŁŻE", "Równość małżeńska", "Razem nie odpuścimy równości", "Dość segregacji małżeństw" czy "Wdrażaj wyroki, Tusku. Podpisano: heteromężatka z przywilejami".

Bart Staszewski: Panie premierze, proszę zburzyć ten mur

Protest prowadził aktywista LGBT Bart Staszewski i była to "odpowiedź na działania rządu, który – zamiast wdrożyć wyroki systemowo – rozważa ograniczenie ich skutków tylko do jednej pary".

Panie premierze, dlaczego przez pół roku rząd nie zrobił nic, aby wykonać wyrok TSUE w sprawie transkrypcji małżeństw? Dlaczego małżeństwa zawarte w jednym państwie Unii Europejskiej – w Niemczech, Danii, Francji, Hiszpanii – mają być nieuznawane w Polsce? Dlaczego nie chcecie zburzyć tego muru, który nadal oddziela nas od demokratycznej Europy? Europy, w której prawa osób LGBT są respektowane na równych zasadach. Panie premierze, proszę zburzyć ten mur, proszę otworzyć drzwi dla wszystkich rodzin – zaapelował ze sceny Staszewski.

Bart Staszewski: Urzędy stanu cywilnego są gotowe wykonywać te wyroki

Jak dodał, "mamy wyrok TSUE, mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, mamy kolejne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych – Olsztyn, Gorzów, za chwilę będzie Lublin i następne miasta".

Urzędy stanu cywilnego są gotowe wykonywać te wyroki. Potrzebne są zmiany w systemie komputerowym oraz zmiany w rozporządzeniu dotyczącym wzorów aktu stanu cywilnego. Ministerstwo Cyfryzacji jest gotowe. Rozporządzenie zostało przygotowane – podkreślił.

Bart Staszewski: To nie jest procedura, to jest sabotaż i kapitulacja

Staszewski zwrócił uwagę, że musi je podpisać nie tylko minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ale także szef MSWiA Marcin Kierwiński, który – jak ocenił – zasłania się koniecznością zmian ustawowych.

To nie jest procedura, to jest sabotaż i kapitulacja. Dziś działania tego rządu oznaczają ignorowanie polskich i europejskich sądów. To działanie przeciwko praworządności – ocenił. My, społeczność LGBT+, daliśmy tej władzy ogromny kredyt zaufania. Czekaliśmy na realizację obietnic wyborczych. Nie zrobiliście nic. Nie traktujecie nas jak partnerów społecznych – podkreślił Bart Staszewski.

MSWiA: Realizacja wytycznych TSUE wymaga zmian legislacyjnych

Według resortu spraw wewnętrznych i administracji pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Na początku kwietnia przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali PAP, że resorty pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią wykonanie wyroku NSA dotyczącego przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Przewiduje ona zmianę wzoru odpisu skróconego i zupełnego aktu małżeństwa – chodzi o zastąpienie określeń "kobieta" i "mężczyzna" określeniami "pierwszy małżonek" i "drugi małżonek", a tym samym umożliwienie transkrypcji aktów małżeństw tej samej płci.

Marcowy wyrok dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Chcąc być traktowanymi w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, uzasadnioną tym, że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.

W sprawie tej w 2023 r. NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

Sobotnie wydarzenie przebiegło bez incydentów.

Źródło PAP
Tematy: Donald TuskLGBTmałżeństwa jednopłciowebart staszewski
