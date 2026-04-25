Niespodziewany ruch Viktora Orbana. Nagle złożył mandat

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 17:55
[aktualizacja wczoraj, 18:27]
Niespodziewany ruch Viktora Orbana. Ustępujący premier Węgier ogłosił nagle w sobotę, że wbrew temu, co dla wielu wydawało się oczywiste, nie zasiądzie w nowym parlamencie. Pokonany przez Petera Magyara polityk zapowiedział w nagraniu opublikowanym na Facebooku, że skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować – powiedział Orban.

Viktor Orban: Skupię się na reorganizacji swojego obozu

Dodał, że skupi się na reorganizacji swojego obozu, a grupą parlamentarną Fideszu będzie kierować ustępujący szef kancelarii premiera Gergely Gulyas.

Orban podsumował krótko w nagraniu zakończone wcześniej w sobotę posiedzenie zarządu Fideszu, na którym ustalono m.in. "radykalną restrukturyzację" parlamentarnej reprezentacji tej partii.

Viktor Orban: Jestem gotów dalej przewodzić Fideszowi

Orban powiedział też, że zarząd ugrupowania zarekomendował mu kontynuowanie roli przewodniczącego Fideszu.

Jeśli kongres (partii) obdarzy mnie zaufaniem, jestem gotowy do podjęcia się tego zadania – zapewnił Orban.

Na 28 kwietnia – jak po przegranych wyborach zapowiadał Orban – zaplanowano posiedzenie rady krajowej Fideszu. Kongres partii, pierwotnie planowany na jesień, został przesunięty na czerwiec – przypomniały w sobotę węgierskie media.

Również Zsolt Semjen, wicepremier i lider koalicjanta KDNP, zrezygnował z objęcia mandatu parlamentarnego. Zaproponował też rezygnację z funkcji przewodniczącego partii, jednak dymisja nie została zaakceptowana przez prezydium ugrupowania.

Orban najdłużej urzędującym premierem w historii Węgier

Orban po raz pierwszy wszedł do węgierskiego parlamentu w 1990 roku. Urząd premiera pełnił przez pięć kadencji – od 1998 do 2002 roku i ponownie od 2010 do 2026 roku – co czyni go najdłużej urzędującym premierem w historii Węgier.

Peter Magyar: To próba uniknięcia odpowiedzialności za porażkę

Przyszły premier Peter Magyar, komentując decyzję Orbana, oskarżył go próbę uniknięcia odpowiedzialności za porażkę wyborczą.

Koalicja Fidesz-KDNP, z Orbanem na czele, przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem TISZA, które uzyskało w nich większość konstytucyjną 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Nowy rząd z Magyarem na czele zostanie zaprzysiężony 9 maja.

Źródło PAP
