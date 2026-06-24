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Partia Donalda Tuska ze "stabilnym trendem zwyżkowym". Nowy sondaż

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
29 minut temu
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Donald Tusk
Partia Donalda Tuska ze "stabilnym trendem zwyżkowym". Nowy sondaż/PAP
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na KO zagłosowałoby 34,01 proc. badanych, a na PiS - 26,17 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Podium zamka Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 13,93 proc. Trzy partie odnotowały wzrost w sondażach.

Z opublikowanego w środę sondażu przeprowadzonego dla "SE" wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska - 34,01 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,17 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja osiągając 13,93 proc.

Zgodnie z sondażem, w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,82 proc. ankietowanych oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,66 proc.

Dwie partie zyskują

Z nowego badania wynika, że partia Donalda Tuska odnotowała 1-proc. wzrost poparcia w stosunku do sondażu z końca maja. Jak zauważa SE wzrost o ponad 1 punkt procentowy to dowód na to, że partia premiera utrzymuje stabilny trend zwyżkowy.

Drugim ugrupowaniem, które zyskało w tym czasie jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Odnotowała skok do 7,66 proc. z 7,03 proc., czyli ma o 0,63 p.p.

Na Konfederację Wolność i Niepodległość chce głosować 13,93 proc. głosów, czyli nieco więcej niż miesiąc temu (13,29 proc.). To wzrost o 0,64 p.p.

Partie poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 4,58 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,55 proc. oraz Polska 2050 - 1,61 proc. poparcia. 0,67 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię. Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono od 19 do 21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.

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Źródło Super Express
Tematy: PiSsondażKO
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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