Partia Donalda Tuska ze "stabilnym trendem zwyżkowym". Nowy sondaż

Z opublikowanego w środę sondażu przeprowadzonego dla "SE" wynika, że gdyby wybory odbyły się teraz najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska - 34,01 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 26,17 proc., a podium zamknęłaby Konfederacja osiągając 13,93 proc.

Zgodnie z sondażem, w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie - Nowa Lewica, na którą chce głosować 7,82 proc. ankietowanych oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,66 proc.

Dwie partie zyskują

Z nowego badania wynika, że partia Donalda Tuska odnotowała 1-proc. wzrost poparcia w stosunku do sondażu z końca maja. Jak zauważa SE wzrost o ponad 1 punkt procentowy to dowód na to, że partia premiera utrzymuje stabilny trend zwyżkowy.

Drugim ugrupowaniem, które zyskało w tym czasie jest Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Odnotowała skok do 7,66 proc. z 7,03 proc., czyli ma o 0,63 p.p.

Na Konfederację Wolność i Niepodległość chce głosować 13,93 proc. głosów, czyli nieco więcej niż miesiąc temu (13,29 proc.). To wzrost o 0,64 p.p.

Partie poza Sejmem

Poza Sejmem znalazłyby się: Partia Razem – z poparciem 4,58 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,55 proc. oraz Polska 2050 - 1,61 proc. poparcia. 0,67 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię. Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzono od 19 do 21 czerwca na próbie 1045 dorosłych Polaków.