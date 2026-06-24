Dziennik Gazeta Prawana logo

Emerytury Tuska, Kaczyńskiego i Pawlaka. Polacy mogą tylko pomarzyć o takich kwotach

Anna Kot
Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
35 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Waldemar Pawlak
Kaczyński, Tusk i Pawlak biorą co miesiąc fortunę. Kwoty ich emerytur porażają/Inne
Zarobki przeciętnego Polaka to przy ich świadczeniach niewielkie kwoty. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński oraz Waldemar Pawlak zabezpieczyli swoją przyszłość na najwyższym poziomie. Na ich konta co miesiąc wpływają regularne sumy z ZUS oraz instytucji europejskich. Kto otrzymuje najwyższe przelewy i jak duże są to pieniądze?

Donald Tusk i emerytalna kumulacja. Premier pobiera aż 3 świadczenia

Największe zainteresowanie budzą dochody obecnego premiera. Donald Tusk jest w unikalnej sytuacji, ponieważ jego jesień życia zabezpieczają aż trzy potężne źródła. Jak wynika z oficjalnego spisu jego majątku, w ciągu roku premier pobrał:

  • 144 423,77 zł z polskiego ZUS-u (średnio ponad 12 tys. zł miesięcznie),
  • 71 282,78 euro z Komisji Europejskiej (unijna emerytura za pełnienie funkcji szefa Rady Europejskiej, czyli ok. 300 tys. zł rocznie),
  • 2 504,50 euro emerytury belgijskiej (ok. 10,6 tys. zł rocznie).

Połączenie tych trzech strumieni oznacza, że na konto premiera z samych świadczeń emerytalnych trafia miesięcznie kwota w granicach 38-40 tysięcy złotych.

Jarosław Kaczyński i stabilizacja z ZUS. Ile trafia na konto prezesa PiS?

Na przeciwległym biegunie politycznym, ale wciąż w sferze wysokich profitów, znajduje się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości od lat skrupulatnie wykazuje swoje dochody w oświadczeniach parlamentarnych. W ubiegłym roku jego emerytura z ZUS wyniosła dokładnie 140 906,97 zł brutto. W praktyce oznacza to, że co miesiąc na jego konto trafia przelew rzędu 11,7 tysiąca złotych brutto. Warto jednak pamiętać, że lider opozycji wciąż jest aktywnym posłem. To pozwala mu legalnie łączyć wysokie świadczenie emerytalne z uposażeniem poselskim (138 413,16 zł rocznie) oraz dietą parlamentarną (47 603,76 zł).

Waldemar Pawlak. Nie ufał systemowi, a dziś sam jest emerytem

Do grona politycznych emerytów oficjalnie dołączył także Waldemar Pawlak. To wyjątkowo ciekawy przypadek, ponieważ obecny senator Trzeciej Drogi przed laty - jako wicepremier - zasłynął stwierdzeniem, że nie ufa państwowemu systemowi i radzi obywatelom dodatkowe oszczędzanie we własnym zakresie. Rzeczywistość zweryfikowała te słowa. Z ujawnionych dokumentów finansowych wynika, że ZUS wypłacił Pawlakowi 70 tysięcy złotych rocznie. Daje to miesięczną emeryturę na poziomie około 5,8 tysiąca złotych brutto, co przywódcy ludowców pozwala na bardzo stabilne zabezpieczenie bieżących wydatków.

Dlaczego politycy dostają tak dużo? Eksperci wyjaśniają mechanizm

Wbrew powszechnemu przekonaniu, politycy (z wyjątkiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego) nie mają "specjalnych" przepisów emerytalnych. Podlegają pod ten sam powszechny system ZUS co reszta społeczeństwa. Skąd więc te gigantyczne różnice? Kluczem jest staż pracy, wiek przejścia na emeryturę oraz podstawa wymiaru składek. Osoby piastujące najwyższe urzędy państwowe i międzynarodowe przez dekady odprowadzają składki od maksymalnych dopuszczalnych kwot. W polskim systemie zdefiniowanej składki (kapitałowym) każdy wpłacony tysiąc bezpośrednio podbija finalny stan konta, z którego ZUS wylicza dożywotnią wypłatę.

Systemowe kontrowersje: Czy to sprawiedliwe?

Dyskusja o emeryturach polityków to nie tylko kwestia zazdrości, ale debata o sprawiedliwości społecznej. Eksperci zauważają, że choć politycy grają według tych samych zasad, ich pozycja startowa i zarobki na państwowych posadach są nieosiągalne dla przeciętnego pracownika. W debacie publicznej regularnie powraca postulat wprowadzenia tzw. emerytur maksymalnych, które odgórnie ograniczyłyby najwyższe świadczenia wypłacane z budżetu państwa. Na razie jednak pomysł ten pozostaje wyłącznie w sferze publicystycznych dyskusji i politycznych obietnic.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie świadczenia emerytalne pobiera Donald Tusk?

Donald Tusk pobrał w ciągu roku 144 423,77 zł z polskiego ZUS-u, 71 282,78 euro z Komisji Europejskiej i 2 504,50 euro emerytury belgijskiej. Łącznie z samych świadczeń emerytalnych trafia miesięcznie w granicach 38-40 tysięcy złotych.

Ile wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego z ZUS?

W ubiegłym roku emerytura Jarosława Kaczyńskiego z ZUS wyniosła dokładnie 140 906,97 zł brutto. To przelew rzędu 11,7 tysiąca złotych brutto miesięcznie.

Ile wynosi emerytura Waldemara Pawlaka z ZUS?

ZUS wypłacił Waldemarowi Pawlakowi 70 tysięcy złotych rocznie. Daje to miesięczną emeryturę na poziomie około 5,8 tysiąca złotych brutto.

Czy politycy mają specjalne przepisy emerytalne w polskim systemie ZUS?

Politycy, z wyjątkiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie mają „specjalnych” przepisów emerytalnych. Podlegają pod ten sam powszechny system ZUS co reszta społeczeństwa.

Co według ekspertów wpływa na wysokie emerytury polityków?

Kluczem jest staż pracy, wiek przejścia na emeryturę oraz podstawa wymiaru składek. Osoby piastujące najwyższe urzędy państwowe i międzynarodowe przez dekady odprowadzają składki od maksymalnych dopuszczalnych kwot.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Jarosław KaczyńskiDonald Tuskemeryturyemerytura
Powiązane
Żołnierze amerykańscy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Stała baza wojsk USA w Polsce. Jest ruch Władysława Kosiniaka-Kamysza
Donald Tusk
Pierwszy taki dokument w historii Polski. Premier Tusk podpisał kluczowe rekomendacje
Jacek Jaśkowiak
Chaos na sesji Rady Miasta Poznania. Prezydent Jacek Jaśkowiak obrzucony ciastem
Anna Kot
Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEmerytury Tuska, Kaczyńskiego i Pawlaka. Polacy mogą tylko pomarzyć o takich kwotach »
Zobacz
|
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 2.0 i wygodne wnętrze. Ile kosztuje?
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Toyota Camry
Ma silnik 2.5 i spala 4,8 l na 100 km. Nowa Toyota trzęsie rynkiem. Jaka cena?
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy podwójnej linii ciągłej
Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów karnych
pieniądze, emerytura, senior
10 tys. zł na dziecko od 1 września. Wypłacane niezależnie od dochodu. Trzeba tylko złożyć wniosek
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj