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NATO przygotowuje się do działań w cieśninie Ormuz. Sekretarz generalny zapowiada

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 09:00
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Mark Rutte, NATO
NATO przygotowuje się do działań w cieśninie Ormuz. Mark Rutte zapowiada/Shutterstock
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział stacji Fox News, że europejscy sojusznicy z NATO rozmieszczają swoje zasoby w okolicy cieśniny Ormuz i mogą pomóc np. w zakresie rozminowywania tego szlaku. W środę prezydent USA Donald Trump przyjmie szefa NATO w Białym Domu.

Jeśli chodzi o NATO, wiem, że panuje rozczarowanie, ale zwróćmy uwagę, że to są odrębne przypadki - powiedział Rutte w Fox News, pytany o krytykę Sojuszu ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Szef NATO przypomniał, że kraje członkowskie udostępniły swoje bazy podczas amerykańskiej operacji "Epicka Furia" przeciwko Iranowi.

Szef NATO o sukcesie prezydentury Trumpa

Całkowicie rozumiem rozczarowanie, ale jeśli na przykład weźmiemy Włochy, to 500 amerykańskich samolotów wystartowało z baz we Włoszech, by wesprzeć "Epicką Furię". W stolicy Rumunii Bukareszcie trzeba było zmniejszyć liczbę lotów komercyjnych, bo lotnisko musiało być wykorzystywane w celach tankowania przez USA - wymieniał Rutte.

Gdy patrzy się na liczby dotyczące inwestycji, które kraje NATO przeznaczają obecnie na własną obronność, to jest to wręcz zdumiewające - dodał szef NATO. Ocenił, że jest to sukces prezydentury Trumpa. Sprawia, że cały Sojusz staje się silniejszy, a Stany Zjednoczone bezpieczniejsze dzięki inwestycjom w obronność tutaj, ale także dzięki temu, że jego sojusznicy w NATO zwiększają swoje wydatki na obronę - zaznaczył Rutte.

Wsparcie USA w rejonie cieśniny Ormuz

Szef NATO oświadczył też, że europejscy sojusznicy przygotowują się do potencjalnego wsparcia USA w rejonie cieśniny Ormuz. Widzimy teraz, jak europejscy sojusznicy w dużej skali rozmieszczają z wyprzedzeniem swoje zasoby blisko cieśniny, aby być w stanie pomóc na przykład w zakresie rozminowywania - powiedział Rutte.

W obliczu porozumienia USA z Iranem władze Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch zadeklarowały, że są gotowe wspierać proces wznowienia żeglugi przez Ormuz. Obejmuje to "czysto defensywną, niezależną misję", która miałaby rozminować cieśninę i zachęcić statki handlowe do powrotu na tę trasę - przekazali przywódcy czterech państw.

Trump krytykuje kraje europejskie

W poniedziałek prezydent USA ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, ale zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcje. I nie było ich przy nas - dodał Trump.

Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Wydajemy tyle pieniędzy, a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (…), mówią, że nie, że raczej nie pomogą - dodał. To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy - oświadczył Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarki o planowane spotkanie z Ruttem oraz o zapowiedziany przez Pentagon przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpNATOcieśnina OrmuzMark Rutte
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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