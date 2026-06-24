Jeśli chodzi o NATO, wiem, że panuje rozczarowanie, ale zwróćmy uwagę, że to są odrębne przypadki - powiedział Rutte w Fox News, pytany o krytykę Sojuszu ze strony prezydenta Donalda Trumpa. Szef NATO przypomniał, że kraje członkowskie udostępniły swoje bazy podczas amerykańskiej operacji "Epicka Furia" przeciwko Iranowi.

Szef NATO o sukcesie prezydentury Trumpa

Całkowicie rozumiem rozczarowanie, ale jeśli na przykład weźmiemy Włochy, to 500 amerykańskich samolotów wystartowało z baz we Włoszech, by wesprzeć "Epicką Furię". W stolicy Rumunii Bukareszcie trzeba było zmniejszyć liczbę lotów komercyjnych, bo lotnisko musiało być wykorzystywane w celach tankowania przez USA - wymieniał Rutte.

Gdy patrzy się na liczby dotyczące inwestycji, które kraje NATO przeznaczają obecnie na własną obronność, to jest to wręcz zdumiewające - dodał szef NATO. Ocenił, że jest to sukces prezydentury Trumpa. Sprawia, że cały Sojusz staje się silniejszy, a Stany Zjednoczone bezpieczniejsze dzięki inwestycjom w obronność tutaj, ale także dzięki temu, że jego sojusznicy w NATO zwiększają swoje wydatki na obronę - zaznaczył Rutte.

Wsparcie USA w rejonie cieśniny Ormuz

Szef NATO oświadczył też, że europejscy sojusznicy przygotowują się do potencjalnego wsparcia USA w rejonie cieśniny Ormuz. Widzimy teraz, jak europejscy sojusznicy w dużej skali rozmieszczają z wyprzedzeniem swoje zasoby blisko cieśniny, aby być w stanie pomóc na przykład w zakresie rozminowywania - powiedział Rutte.

W obliczu porozumienia USA z Iranem władze Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch zadeklarowały, że są gotowe wspierać proces wznowienia żeglugi przez Ormuz. Obejmuje to "czysto defensywną, niezależną misję", która miałaby rozminować cieśninę i zachęcić statki handlowe do powrotu na tę trasę - przekazali przywódcy czterech państw.

Trump krytykuje kraje europejskie

W poniedziałek prezydent USA ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły USA podczas wojny z Iranem. Jednocześnie zapewnił, że Amerykanie wcale takiej pomocy nie potrzebowali, ale zwrócił się o wsparcie do Europejczyków, by sprawdzić ich reakcje. I nie było ich przy nas - dodał Trump.

Jesteśmy wspaniałym członkiem NATO, pod wieloma względami, po prostu dominującym członkiem. Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, żeby chronić Europę - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Wydajemy tyle pieniędzy, a kiedy chcemy jakiejś małej pomocy w drobnych sprawach (…), mówią, że nie, że raczej nie pomogą - dodał. To głupie, by tak mówić. Bo my też możemy im tak powiedzieć, jeśli chcemy, i być może to zrobimy - oświadczył Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarki o planowane spotkanie z Ruttem oraz o zapowiedziany przez Pentagon przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie.