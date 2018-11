Prezydent oświadczył, że według niego nie ma wątpliwości, iż Rosja jest na Ukrainie agresorem i że "po raz kolejny doszło do złamania prawa międzynarodowego i zawartych porozumień pomiędzy Rosją a Ukrainą, jeśli chodzi o choćby żeglugę na Morzu Azowskim". - To jest coś, czego zaakceptować nie można i Polska się z takim działaniem absolutnie nie godzi - zaznaczył.

Andrzej Duda podkreślił, że konieczne jest "przywrócenie ładu i deeskalacja konfliktu". - Apelujemy o to, by przestrzegać prawa międzynarodowego. Marynarze ukraińscy, którzy zostali wzięci do niewoli przez wojska rosyjskie, muszą zostać uwolnieni, podobnie jak muszą zostać zwrócone Ukrainie okręty, które Rosja zatrzymała - dodał.

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydentów Polski i Bułgarii Duda był pytany o to, czy w związku z sytuacją na Morzu Azowskim Polska popiera zaostrzenie reżimu sankcyjnego wobec Rosji. - Jeżeli będą takie międzynarodowe inicjatywy, jeżeli będą rzeczywiście zgłaszane, jak choćby kwestia dalszych sankcji, Polska na pewno będzie się w te inicjatywy włączała, ponieważ jesteśmy gotowi w zasadzie na wszystkie działania, które doprowadzą do zakończenia tego konfliktu. Giną ludzie, jest ogromny niepokój o bezpieczeństwo i nie mam wątpliwości, że trzeba czynić wszystko, żeby ta kwestia została rozwiązana - oświadczył.