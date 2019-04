- Musimy uczynić nasz naród narodem europejskim, ale jednocześnie narodem naprawdę wielkim. I jest na to szansa, tą szansą jest dobra zmiana, tą szansą jest ta droga, którą już wybraliśmy - powiedział Kaczyński, prosząc o głosy na PiS w wyborach do europarlamentu. - Bo to jest przecież pierwsza tura tych wyborów 2019 roku, wyborów, które zdecydują o dalszym losie Polski - podkreślił prezes PiS.

- Rozwój, równość, siła, godność czy to, co prezentują nasi przeciwnicy: likwidacja różnych instytucji, kłanianie się w pas, LGBT, i tak dalej, i tym podobnie. Ja wiem, że Polacy wybiorą tak jak trzeba - podkreślił.

- To jest nasz program dla tej ziemi, i to jest nasz program dla Polski, program równości, program jedności narodowej, program, który ma służyć każdemu Polakowi, każdej polskiej rodzinie, który ma zapewniać to, co jest dla nas wszystkich najważniejsze, to znaczy, byśmy mogli z podniesionym czołem powiedzieć: wykorzystaliśmy szansę, dogoniliśmy Europę, zlikwidowaliśmy skutki naszej nieszczęśliwej historii, w szczególności II wojny światowej - mówił.