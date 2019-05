Schetyna podkreślił, że dla niego PiS "nie jest żadnym gwarantem rzetelnej debaty" w sprawie pedofilii. My mamy projekt "komisji prawdy" złożony kilka dni temu i zapraszamy wszystkich do jego wsparcia. I do tego, żebyśmy zrobili komisję rzetelną, państwową, niezależną – nie po to, żeby rozmywać te kwestie tylko, żeby je naprawdę rzetelnie wyjaśnić - powiedział na konferencji prasowej szef PO, pytany, czy jako opozycja będzie uczestniczyć w pracach państwowej komisji ws. pedofilii, którą proponuje rząd.

Lider PO ocenił jednocześnie, że ta sprawa "nie może być elementem kampanii wyborczej". Dzisiaj te aktywności w cudzysłowie antypedofilskie ze strony rządu PiS traktuję jako część kampanii wyborczej, a nie jako rzetelną chęć rozwiązania sprawy. Jeśli chodzi o pedofilskie przestępstwa – jak pokazuje jeden z nowych artykułów Kodeksu Karnego – tworzy je bezkarnymi tzn. za obcowanie z osobą poniżej 15. roku życia nie ma sankcji karnej. I to jest coś na co nie mogliśmy zagłosować i nie zagłosowaliśmy, inaczej niż cały klub PiS - dodał polityk.

Szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział czwartek w radiowej Jedynce, że w czerwcu zostanie przedstawiony projekt ustawy dotyczący państwowej komisji do badania przypadków pedofilii. Dodał, że skład komisji będzie szeroki, zostaną zaproszeni do niej przedstawiciele różnych środowisk politycznych. Szef KPRM skrytykował przy tym opozycję wskazując, że próbuje ona wykorzystać dramat osób, które zostały pokrzywdzone w wyniku przestępstw pedofilii.

Powołanie państwowej komisji do badania przypadków pedofilii zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zaznaczył, będzie ona zajmowała się wszystkimi środowiskami, m.in. duchownymi, a także artystycznymi i nauczycielskimi. Do pracy w komisji zostaną zaproszeni przedstawiciele opozycji. Szef rządu zapowiedział, że wkrótce zostaną przedstawione szczegóły w sprawie powołania komisji.

Platforma Obywatelska chce natomiast powołania "komisji prawdy" ds. pedofilii, która ma być złożona z trzech przedstawicieli ofiar, trzech prokuratorów w stanie spoczynku i trzech sędziów w stanie spoczynku; komisja powinna mieć uprawnienia śledcze. Projekt ws. powołania tej komisji PO ma złożyć w czerwcu.