Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało w poniedziałek mieszkanie asystenta szczecińskiego posła PO-KO Sławomira Nitrasa. Z nieoficjalnych źródeł PAP wynika, że działania CBA były związane z postępowaniem dotyczącym strażnika z aresztu śledczego, który pilnował posła PO-KO Stanisława Gawłowskiego, gdy poseł był w tym areszcie jako podejrzany m.in. o korupcję.

Na środowym briefingu posłowie PO-KO: Mariusz Witczak, Krzysztof Brejza oraz Marcin Kierwiński poinformowali, że podczas poniedziałkowego przeszukania mieszkania asystenta Nitrasa, funkcjonariusze zabrali m.in. komputer należący do posła. - Mamy do czynienia z sytuacją, gdy służby PiS, podległe Mariuszowi Kamińskiemu, próbują znaleźć jakieś haki na polityków opozycji. Sławomir Nitras znany jest z tego, że celnie i trafnie diagnozował sytuację polityczną w Polsce i był za to karany przez marszałka Sejmu - powiedział Witczak.

Według niego, PiS dąży do tego, aby zdobyć obciążające materiały na polityków opozycji. - Odbieramy to jako bezpodstawny, haniebny atak na posła, a wejście do domu młodego człowieka, zabezpieczenie telefonu, komputera, odbieramy jako ewidentną próbę zbierania dowodów przeciwko posłowi Nirasowi, celem zrobienia politycznej nagonki, politycznej represji - dodał Witczak.

Brejza oświadczył z kolei, że "nie ma zgody PO na wschodniorządność w Polsce". - Wiemy, że politykom PiS marzy się druga Białoruś, Rosja, gry putinowskie, wymierzone w opozycję. Ale po co służbie PiS-owskiej komputer pana Nitrasa? - pytał.

Według niego, Nitras "jest niewygodny dla PiS-owskiej władzy, był już upokarzany i karany, odbierano mu wynagrodzenie (poselskie), wykluczano go z obrad, a teraz próbuje się go zastraszyć". - Oczekujemy natychmiastowej reakcji koordynatora służb, ale i marszałka Kuchcińskiego, niech on wystąpi o szczegółowe informacje, po co służbom komputer Nitrasa - oświadczył poseł PO-KO.

Kierwiński ocenił natomiast, że działanie służb "wyglądają na zemstę polityczną"; przekonywał, że sytuacja jest niepokojąca, ponieważ "mechanizm użyty wobec polityka krytykującego PiS, może być jutro wykorzystany wobec każdego obywatela, który będzie dla władzy niewygodny".