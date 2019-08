Posłowie PO-KO: Mariusz Witczak, Joanna Augustynowska i Arkadiusz Myrcha - w ramach kontroli poselskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości - spotkali się z wiceszefem resortu Michałem Wójcikiem.

Politycy domagali się pełnego wglądu w dokumentację znajdującą się w resorcie sprawiedliwości i informacji m.in. o księdze wejść i wyjść, o tym, czy Łukasz Piebiak już po swej dymisji mógł używać jeszcze służbowego telefonu i komputera oraz informacji o umowach cywilno-prawnych.

Witczak poinformował na konferencji prasowej po spotkaniu, że posłowie dostali zapewnienie, że w przyszłym tygodniu otrzymają dokumenty, o które wnioskowali.

Z kolei Myrcha zwracał uwagę, że część z tych dokumentów, dostępnych jest "od ręki, bo są prowadzone w elektronicznym systemie". Mimo to one na to spotkanie nie zostały przygotowane. To daje pierwszy sygnał, że ministerstwo na razie tych dokumentów nie chce ujawnić - ocenił. To zapala sygnalizacyjną lampkę, że coś w tym temacie może ministerstwo chcieć ukrywać. Nie zakładam złych intencji, ale takie są fakty - dodał.

Polityk zauważył też, że w sprawie Piebiaka resort sprawiedliwości nie wszczął postępowania wyjaśniającego. Jest całkowita bierność kierownictwa resortu, pomimo że były już podsekretarz stanu posługuje się określeniem "szef", co w naturalny sposób rodzi przeświadczenie, że jest mowa bądź o ministrze Ziobrze, bądź o premierze Morawieckim - dodał.

Witczak mówił też, posłowie opozycji przekazali Wójcikowi, że dzisiaj obywatele mają prawo bać się, jacy sędziowie trafiają do sądów "w ramach wszystkich zmian ustrojowych wprowadzonych niezgodnie z konstytucją i unijnym prawem", i jacy sędziowie "trafiają przez +neoKRS+ do wymiaru sprawiedliwości". Kondycja intelektualna, psychiczna bardzo wielu osób nie daje nam najmniejszej gwarancji na to, że w polskich sądach po wszystkich zmianach możemy mieć do czynienia z równoważonymi, niezawisłymi, niezależnymi sędziami - dodał.

"Materia jest nieprawdopodobnie szeroka"

Wiceminister Wójcik powiedział po spotkaniu, że materia, o którą pytają posłowie PO-KO jest "nieprawdopodobnie szeroka" i nie da się przygotować wszystkich dokumentów w godzinę, dzień, czy dwa dni. Ale oczywiście my jesteśmy transparentni, przejrzyści w tym zakresie. Nie ma żadnego problemu jesteśmy gotowi ujawnić wszystkie dokumenty, tutaj nie ma żadnej tajemnicy - dodał.

Jak mówił wiceszef resortu sprawiedliwości, "nie ma żadnego problemu", żeby ujawnić wszystkie umowy cywilno-prawne, jednak są to "dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy stron". Tego nie da się przygotować w godzinę, w dzień, czy dwa - dodał.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące materiałów związanych z byłym wiceministrem sprawiedliwości panem Łukaszem Piebiakiem, kwestii dymisji - oczywiście nie widzimy żadnych problemów żeby udostępnić te dokumenty dotyczące dymisji. Minister sprawiedliwości podjął natychmiastową decyzję i to jest ta różnica w standardach z opozycją - mówił Wójcik.