Prezes PiS podkreślił, że 13 października "Polacy zdecydują, w którą stronę pójdziemy". - Czy w tę, która została wyznaczona przez rządy PiS, czy w tę, która była w różnych wersjach, z pewnymi korektami prowadzona począwszy od 1989 r. A symbolicznymi nazwiskami są tu: Leszek Balcerowicz, czy też kolejni premierzy z SLD - mówił prezes PiS.

Podkreślił, że decyzja ta nie donosi się tylko do tego kto rządzi. - To oczywiście jest zawsze bardzo ważne, ale w tym wypadku my Polacy podejmiemy bardzo niedługo, za dwa tygodnie, decyzję o charakterze ustrojowym. Decyzję co do tego, jaki ustrój będzie panował w naszym kraju - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że nie chodzi tu o ustrój w znaczeniu konstytucyjnym, bo ten nie ulegnie zmianie, chyba że PiS uzyska konstytucyjną większość. - To określenie odnosi się do pewnego mechanizmu społecznego, który funkcjonuje w społeczeństwie, który rozdziela różnego rodzaju dobra, począwszy od dóbr materialnych, skończywszy na dobrach kulturowych, w wreszcie na prestiżu, na tym, jak poszczególni ludzie i grupy społeczne są traktowane - wyjaśniał prezes PiS.

- Dosłownie wczoraj czy dziś jeden z przedstawicieli tej koalicji PO-Nowoczesna stwierdził, że także eutanazja powinna być w Polsce dopuszczona. Czyli zupełne odrzucenie ochrony życia - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- Otóż to jest ten prawdziwy program tych, którzy mówią tak: jeśli Polska ma - kiedyś tam,nie wiadomo kiedy (...) - osiągnąć poziom Zachodu, to musi być pod każdym względem taka sama - mówił Kaczyński. "Otóż nie musi, proszę państwa" - dodał. - Polska może zachować swoją tożsamość. Polska może i musi być wyspą wolności - podkreślił prezes PiS.

- Możemy wrócić do tego, co było przed 2015 rokiem, po raz kolejny odbudowywać postkomunizm, bo im się raz po aferze Rywina zachwiał i został przez PO odbudowany, albo możemy iść do przodu, budować polską wersję państwa dobrobytu. Naprawdę silną, wielką Polskę - przekonywał.