- Można powiedzieć, że w ciągu tych niespełna czterech lat umocniliśmy nie tylko gospodarkę, rozwinęli potężnie politykę społeczną, umocnili różne elementy naszego państwa, ale także - wbrew temu, co nam ciągle zarzucają - umocniliśmy polską demokrację. A może powiem nawet więcej. Zbudowaliśmy tą demokrację - powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że wcześniej "było w tym dużo więcej rytuału niż tego, co jest sensem demokracji, a sensem jest podejmowanie tych najważniejszych decyzji przez obywateli" - mówił. - Tego sensu przedtem nie było, teraz ten sens jest - podkreślił.

- Jeśli spojrzeć na nasz dorobek, a naprawdę jest poważny, to trzeba też zapytać co dalej. To jest pytanie, które ma dzisiaj podstawę właśnie w tej wiarygodności. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć wyniku wyborów, ale mamy tą wiarygodność i to wynika ze wszystkich badań - mówił. Dodał, że tylko zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości "są traktowane przez społeczeństwo poważnie".