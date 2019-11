Pytana, czy jako prezydent zgłosiłaby inicjatywę liberalizacji ustawy antyaborcyjnej zaznaczyła, że takie akurat projekty powinien przygotowywać Sejm.

- Nie podpisałabym ustawy, która by zaostrzała taką ustawę - podkreśliła Kidawa-Błońska. Dopytywana, czy podpisałaby liberalizację ustawy, powiedziała, że by się "zastanowiła, bo uważa, że sprawy związane z bezpieczeństwem i życiem kobiet są bardzo ważne i to nie jest tylko kwestia aborcji".

Kidawa-Błońska była też pytana, czy jako prezydent podpisałaby ustawę o małżeństwach homoseksualnych. - Podpisałabym ustawę o związkach partnerskich. To, co jest małżeństwem, zapisane jest w Konstytucji - zaznaczyła wicemarszałek Sejmu.

- Uważam, że setkom czy tysiącom ludzi żyjącym w związkach partnerskich należą się takie same prawa i uprawnienia, trzeba to rozwiązać jak najszybciej. Nie ma co dyskutować, tylko trzeba taką ustawę przyjąć i podpisać - przekonywała Kidawa-Błońska.