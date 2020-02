Apeluję do wszystkich osób, które w sposób polityczny chcą wykorzystywać sytuację związaną z koronawirusem. To jest sytuacja, która dotyczy bezpieczeństwa chorych, nie wykorzystujmy jej politycznie – mówił we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister Szumowski podczas konferencji prasowej w Warszawie zaapelował "do wszystkich osób, które w sposób polityczny chcą wykorzystywać sytuację związaną z koronawirusem". Reklama Podkreślił, że to jest sytuacja, która dotyczy pacjentów, bezpieczeństwa chorych. Nie wykorzystujmy jej politycznie – powiedział. Zwrócił się również o umiar, rozsądek i postępowanie zgodnie z zaleceniami, które są na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tam – wskazywał – można znaleźć instrukcje dla osób, które wracają z regionów dotkniętych koronawirusem, szczególnie z Włoch czy z Chin. 500 zł za badanie koronawirusa w szpitalu. Opozycja oburzona. O co chodzi? Zobacz również Szumowski przypomniał, że "w tej chwili 10 tys. osób jest hospitalizowanych z powodu grypy". Zaznaczył jednocześnie, aby osoby, które nie są chore, nie przychodziły na oddziały zakaźne profilaktycznie. Od początku sezonu grypowego zachorowało już ponad 2 mln osób w Polsce, więc oddziały zakaźne są w szczycie pomocy pacjentom chorym na grypę lub choroby paragrypowe – podkreślił.