Dotychczasowy poseł Porozumienia Wojciech Maksymowicz przechodzi do koła Polski 2050 - poinformował w Sejmie Szymon Hołownia w towarzystwie samego zainteresowanego. Zachęcam tych, którzy w Zjednoczonej Prawicy wahają się: nie wahajcie się, to jest ten moment, żeby przejść na stronę ludzi, którym rzeczywiście chodzi o to, żeby wartości, z którymi szliście do polityki, urzeczywistnić; chcemy iść w poprzek podziałów - mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Do naszego składu dołącza wielki autorytet medyczny prof. Wojciech Maksymowicz - oświadczyła szefowa koła parlamentarnego Polska 2050 posłanka Hanna Gill-Piątek. Jako lekarz nie mogę zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia - dodał Maksymowicz. Reklama Maksymowicz na konferencji Polski 2050 w Sejmie mówił, że po 40 latach pracy, jako lekarz, w interesie ludzi chorych i cierpiących nie może zgodzić się na politykę prowadzącą do zapaści służby zdrowia. Taką zapowiada zurzędniczała, PR-owska koncepcja Polskiego Ładu - ocenił. Powiedział, że docenia wizję Polski 2050 funkcjonowania służby zdrowia. Polski Ład nazwał "antyreformą". Hołownia: Chcemy iść w poprzek podziałów Na wspólnej konferencji z posłem Wojciechem Maksymowiczem lider Polski 2050 stwierdził, że Maksymowicz może stanowić wzór dla tych, "którzy się wahają". Gorąco zachęcam wszystkich w obozie Zjednoczonej Prawicy, którzy jeszcze się wahają - nie wahajcie się, to jest ten moment, żeby przejść na stronę ludzi, którym rzeczywiście chodzi o to, żeby te wartości, z którymi szliście do polityki - solidarność, demokracja, wspomniane prawo i sprawiedliwość rzeczywiście urzeczywistniać - mówił Hołownia. Chcemy iść w poprzek podziałów konstruujących starą scenę polityczną. Chcemy zupełnie inaczej myśleć również o stronie opozycyjnej. Dość już starej opozycji zakopanej w swoich własnych koleinach światopoglądowych, podziałów, kast politycznych, które się wytworzyły - dodał lider Polski 2050. Z Porozumienia odszedł także jego wiceprezes Wcześniej wiceprezes Porozumienia Robert Anacki ogłosił na Twitterze, że odchodzi w Porozumienia. Poinformował to, komentując informację TVN24, że Porozumienie opuścił również Wojciech Maksymowicz. Zatem i ja dołączam. Chciałem podziękować Prezesowi Jarosławowi Gowinowi oraz wszystkim przyjaciołom za współpracę i życzyć powodzenia w walce o wolność w wymiarze osobistym i gospodarczym. Przede mną ogromne wyzwania w wymiarze osobistym - zdrowia, a także biznesowe - napisał wiceprezes Porozumienia Robert Anacki. Maksymowicz odchodzi z klubu PiS. “Atak na polską transplantologię” Zobacz również W połowie kwietnia Maksymowicz poinformował, że odchodzi z klubu PiS. Robert Anacki to wiceprezes Porozumienia i gorzowski radny.