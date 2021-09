Z kolei o zintensyfikowaniu działań dyplomatycznych w tej sprawie we wtorek dyskutował rząd . Od początku polskie placówki w krajach, z których reżimorganizuje loty, próbują nieoficjalnymi kanałami zniechęcać do ich organizowania. Sukcesy na tym polu odniosła już Unia w negocjacjach z Irakiem, skąd reżim Łukaszenki ściągał cudzoziemców, których następnie kierował na unijne granice. Bruksela przekonała Bagdad do zawieszenia lotów do Mińska oraz do posłania pustych samolotów na Białoruś, by zabrały z powrotem Irakijczyków.