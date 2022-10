"Przykra sprawa. Nie lekceważę jej. We wtorek o 13 odniosę się do niej publicznie. Tak, to o aferze podsłuchowej. Pisowskiej aferze. I o scenariuszu napisanym dla Kaczyńskiego obcym alfabetem" - napisał na Twitterze Donald Tusk. Nawiązał w ten sposób zarówno do swojego wpisu z 2014, kiedy to pisząc o aferze taśmowej stwierdził, że to "przykra sprawa, nie lekceważę jej. Odniosę się do niej w poniedziałek", jak i do ostatnich publikacji "Newsweeka".

Według tygodnika, wspólnik Marka Falenty skazanego za zorganizowanie podsłuchów najważniejszych osób w państwie zeznał, że zanim taśmy z restauracji "Sowa i Przyjaciele" wstrząsnęły polską sceną polityczną, trafiły w rosyjskie ręce, a "prokuratura wszczyna śledztwo, ale unika wątku szpiegostwa" w tej sprawie. Tygodnik napisał, że w czerwcu 2021 wspólnik Falenty, Marcin W. złożył zeznania w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku.

Tweet szefa PO skomentował Michał Wójcik, zastępca Mariusza Kamińskiego w MSWiA: "Proszę zabrać na konferencję Radka Sikorskiego. Pewnie dziennikarze mają do niego kilka pytań na temat obcego alfabetu. Będzie?".

Komentarz Sikorskiego

"Powiedz knurze to, co insynuujesz otwartym tekstem; Obiecuję dać szansę udowodnienia w sądzie. A jak nic nie masz albo się boisz, to się zamknij" - ostro opowiedział politykowi PiS Radosław Sikorski.