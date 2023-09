W prawyborach w Wieruszowie 34,08 procent głosów zdobyła Koalicja Obywatelska, a 32,32 procent PiS. Dlaczego to takie ważne? Bo - jak podaje Polsat News - dotychczasowe wyniki prawyborów były zbliżone do prawdziwych.

"Cieszycie się z wygranych prawyborów w Wieruszowie? To od teraz przez miesiąc pracujecie dwa razy więcej, trafiacie dwa razy celniej, kochacie wyborców jeszcze mocniej. Bo ta wygrana to znak nadziei, nie gwarancja zwycięstwa. Wszystko w naszych rękach!" - napisał więc na X Donald Tusk.

Soboń: To mieszanka coacha i pastora.

To kompletnie bez znaczenia, znaczenie ma wynik z 15 października i do tego się przygotowujemy - powiedział na antenie "Polsat News" Artur Soboń.Jeśli ktoś z naszych przeciwników politycznych ma dziś satysfakcję, to niech sobie ją ma. Spodziewamy się, że nam uda się obronić kolejną kadencję - dodał.

Donald Tusk to mieszanka coacha, który motywuje i pastora reformowanego w Stanach, który ogłasza nową nadzieję, ale nic z tego nie wynika. Ma tendencje do tego, żeby albo hejtować, albo odlatywać na Twitterze - podsumował.