Prezydent Andrzej Duda we wtorek mianował generała Wiesława Kukułę na funkcję szefa Sztabu Generalnego i generała Macieja Klisza na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Szef MON odnosząc się do tej sprawy we wtorek podkreślił, że obaj generałowie "to doświadczeni dowódcy, dowódcy którzy dowodzili wojskiem polskim zarówno na misjach jak i tu, w naszej ojczyźnie".

"Proces modernizacji wojska będzie przebiegał sprawnie"

Oni gwarantują, że proces modernizacji wojska, największy w historii, będzie przebiegał sprawnie. A więc będziemy wzmacniać wojsko polskie, zarówno jeżeli chodzi o liczebność, a więc będą powstawały nowe jednostki wojskowe, szczególnie we wschodniej części naszego kraju, jak i będziemy wzmacniać wojsko polskie - jeśli chodzi o wyposażenie w nowoczesną broń - ocenił Błaszczak.

Podkreślił, że to szczególnie ważne "w sytuacji zagrożeń, przed którymi stoi dziś Polska".

Naszym zadaniem jest tworzenie silnego Wojska Polskiego, zapewniam państwa, że te zadanie przeprowadzimy, że się z jego realizacji nie wycofamy - zadeklarował we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Mamy świadomość zagrożeń, przed którymi stoi Polska. Od dwóch lat trwa atak hybrydowy na Polskę przeprowadzany z terytorium Białorusi. Rosja napadła na Ukrainę. Przy naszej granicy toczy się regularna wojna - wskazał szef MON.

Dodał, że "dwa dni temu wojna wybuchła ponownie na Bliskim Wschodzie". Jak ocenił, może to zaowocować i pewnie zaowocuje kolejną falą lub falami migracji, które będą zmierzały do Europy.

Żeby powstrzymać te trendy, załagodzić zagrożenia, naszym zadaniem jest tworzenie silnego Wojska Polskiego i zapewniam państwa, że te zadanie przeprowadzimy, że się z jego realizacji nie wycofamy - podkreślił Błaszczak.

Błaszczak: Nie ma zgody na chaos

Nie ma zgody na chaos w Wojsku Polskim. W sytuacji, kiedy dwóch generałów zdecydowało zdjąć mundur żołnierza Wojska Polskiego, natychmiast zostali powołani ich następcy. To są doświadczeni dowódcy, którzy dowodzili żołnierzami Wojska Polskiego zarówno na misjach, jak i tu w naszej Ojczyźnie. Oni gwarantują to, że proces modernizacji Wojska Polskiego, największej w historii, będzie przebiegał sprawnie - mówił szef MON.

Nie ma zgody na włączanie Wojska Polskiego w kampanię wyborczą. Dziś Tusk kłamał mówiąc o tym, że dziesięciu wysokich rangą (wojskowych) złożyło dymisję w Dowództwie Generalnym. To jest informacja nieprawdziwa - powiedział minister Błaszczak.

Szef MON zasugerował, że jego zdaniem, celem przedstawienia takiej informacji była chęć wywołania chaosu i zamętu. Przypominam, w sytuacji, w której przy granicach Polski toczy się wojna - mówił. To jest działanie karygodne - podkreślił.

autorki: Wiktoria Nicałek, Delfina Al Shebabi