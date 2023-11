W środę podczas obrad Sejmu nie zabrakło emocji. Posłowie X kadencji tej izby pracowali nad obywatelskim projektem ustawy o refundacji in vitro. W 2016 roku PiS zablokował dofinansowanie tego programu z budżetu państwa.

Wysoka izbo, bardzo się cieszę, że wreszcie mówicie o życiu, bo jeszcze niedawno taka osoba jak (Adam) Szłapka przecież miał piorun na twarzy (symbol Strajku Kobiet - red.). Życie trzeba rzeczywiście chronić, bo musicie pamiętać i będę to wam przypominać, że życia w Polsce broni konstytucja - mówił w swoim debiutanckim wystąpieniu w Sejmie poseł klubu PiS Dariusz Matecki.

Matecki: Nie damy opiłować katolików

Były radny ze Szczecina zapowiedział, że jego formacja będzie bronić praw społeczności katolickiej w Polsce. Będziemy wam też przypominać, że nie damy wam opiłować katolików. Nie ma szans, żeby to się wam udało. Katolicy w Polsce mają swoje prawa i katolicy w Polsce mają prawo, żeby ich głos był słyszany w Sejmie - zakomunikował Matecki.

Poseł PiS przywołał słowa papieża Jana Pawła II. Ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów.Trzeba zarazem stwierdzić, że wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest przestępstwem przeciw godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek - powiedział.

"Hejter". Posłowie opozycji zakłócili wystąpienie Dariusza Mateckiego

Treść wystąpienia polityka Suwerennej Polski raczej nie przypadła do gustu przebywającym wówczas na sali sejmowej przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wznosili oni okrzyki w stronę Mateckiego: "hejter" czy "wstyd i hańba", czym zakłócili jego przemowę. Zareagowała także prowadząca obrady wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Chciałam tylko powiedzieć, że katolicyzm zobowiązuje - powiedziała.

Dariusz Matecki. Kim jest poseł klubu PiS?

Dariusz Matecki pochodzi ze Szczecina. I to tam zaczynał karierę polityczną w Suwerennej Polsce. W 2018 roku uzyskał mandat radnego tego miasta. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku dostał się do Sejmu - startował z list Prawa i Sprawiedliwości. Matecki znany jest przede wszystkim ze swojej częstej i ostrej krytyki środowisk LGBT, Unii Europejskiej czy Donalda Tuska. W trakcie ślubowania w Sejmie został wybuczany.