W gmachu TVP od środy rano przebywa kolejna zmiana polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym posłowie Marek Suski i Maciej Małecki oraz posłanki Anna Milczanowska i Joanna Borowiak. Po godzinie 6 rano zastąpili oni około dwudziestoosobową grupę posłów Zjednoczonej Prawicy.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. W głosowaniu nie wzięło udziału ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy udali się pod siedzibę TVP.

Nie wiem, dlaczego weszli do TVP i kto na to pozwolił. W tym momencie przeszkadzają tam. Ich miejscem jest posiedzenie Sejmu. Obowiązkiem każdego z posłów jest obecność na głosowaniach, posiedzeniach i komisjach za to dostajemy pieniądze - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl poseł KO Marcin Józefaciuk.

"PiS protestuje w TVP, a nie w Sejmie". Józefaciuk: To kuriozalne

Parlamentarzysta przyznał, że początkowo nie wiedział co się dzieje. Po przerwie, w trakcie głosowań zobaczyłem, że PiS jest mocno przerzedzony. No nie tędy droga. Jeżeli w tym momencie PiS już jako opozycja chce pokazać inne standardy rządzenia, bo chcą pokazać, ze się zmienili, że zrozumieli swoje błędy, to to jest ten moment, żeby pokazali, że nie są już takimi zamordystami. Nie wiem, czy te działania w TVP to jest coś, czego ich wyborcy oczekują. Myślę, że lepiej spełnialiby swoją funkcję, będąc w Sejmie, w miejscu pracy wtedy, kiedy praca ich wzywa - podkreślił polityk.

I dodał: To wygląda kuriozalnie. Pamiętamy protesty dotyczące obrony TVN czy Radia TOK FM, ale wtedy chodziło proceduralne rzeczy, a w tym przypadku chodzi o rzetelność i bezstronność mediów - wskazał.

Przypomniał też, że media publiczne w ostatnich latach stały się narzędziem do nagonki i "od lat są orędownikami jednej partii". Ja rozumiem, że media powinny kontrolować polityków, jednak przede wszystkim powinny rzetelnie przedstawiać sytuację, a nie wydawać wyroki, szczuć czy robić nagonkę, jaką przez ostatnie lata w TVP oglądaliśmy - podsumował polityk KO.