Jak powiedział nieoficjalnie portalowi se.pl jeden z polityków obozu prawicy, Ziobro "miał dostać wysokie miejsce na liście podkarpackiej, ale wszystko pokrzyżowała choroba". To właśnie na Podkarpaciu lider Suwerennej Polski uzyskał wysokie poparcie podczas zeszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Mimo że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się dopiero w czerwcu i Zbigniew Ziobro mógłby mieć duże szanse na start do Brukseli, były prokurator generalny planuje teraz skupić się na powrocie do zdrowia. Jak już wcześniej pisaliśmy, mierzy się teraz z ciężkim nowotworem przełyku. Nie ominie go operacja, jest też poddawany chemioterapii.

Ozdoba: Ziobro nie będzie uczestniczył w życiu politycznym

Jacek Ozdoba, bliski współpracownik Ziobry poinformował, że ten nie będzie kandydował w wyborach do europarlamentu. - Pan minister do czasu powrotu do pełnego zdrowia nie będzie uczestniczył w życiu politycznym - mówił Ozdoba i dodał, że w tym roku Zbigniew Ziobro na pewno skupi się głównie na dojściu do zdrowia.

- Zbigniew Ziobro przechodzi w tej chwili bardzo poważne leczenie onkologiczne i na pewno ten rok będzie dla niego najważniejszy pod kątem zdrowotnym - zaznaczył.

Jak podał se.pl, do europarlamentu z list obozu Zjednoczonej Prawicy mają ponownie startować Beata Kempa i Patryk Jaki.