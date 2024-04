Spotkanie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęło się po godz. 13 w siedzibie partii w Warszawie.

Prezes PiS ostro o expose Sikorskiego

Jarosław Kaczyński wziął po niej udział w konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości.

Na początek puszczono fragment wypowiedzi Radosława Sikorskiego z expose z dzisiaj. Prezes PiS mocno skrytykował wystąpienie szefa MSZ.

Unia powinna adekwatnie reagować na pojawiające się kryzysy, dlatego Polska będzie wspierać realistyczną reformę Unii, która przyczyni się do zwiększenia jej konkurencyjności i potęgi. Nie jesteśmy przekonani, że niezbędna jest do tego zmiana traktatów, ale nie możemy wykluczyć, że część państw członkowskich uzależni od niej zgodę na dokończenie rozszerzenia. Staniemy wtedy jako kraj przed dylematem: czy zgodzić się na reformę traktatową, w której być może będziemy musieli zawrzeć kompromisy, czy zamknąć drogę do członkostwa naszym wschodnim i południowym sąsiadom, których akcesja jest dla nas korzystna - mówił Radosław Sikorski.

Kaczyński przypomniał o Traktacie nicejskim oraz Traktacie lizbońskim. W jego ocenie na zmianie na ten ostatni "państwa takie jak Polska bardzo traciły w UE". Zdaniem Kaczyńskiego działania UE dążą ograniczenia suwerenności Polski. To już by wystarczyło, żeby nasze państwo przestało być państwem, żeby to był teren zamieszkiwania Polaków, ale rządzony głównie z zewnątrz - mówił.

Mamy być państwem całkowicie niesuwerennym. Polska suwerenność ma stać się incydentem historycznym. Niezależnie, co mówi minister Sikorski, my się na to nie zgadzamy - ocenił.

Dziś już wiemy, że ta sprawa istnieje i że ta sprawa będzie prowadzona, pod pretekstem postulatów niemieckich. Polska w wielu kluczowych sprawach straci suwerenność. Chodzi o politykę obronną, zagraniczną i podatkową - mówił.

Kaczyński o kandydatach PiS do PE

Listy zostaną ogłoszone w momencie, kiedy będą rejestrowane - oświadczył prezes PiS, pytany o listy kandydatów. Nie będę oceniał kandydatów - dodał ws. kandydatury Obajtka i Kurskiego.

My listy ustalamy według naszych kryteriów, a nie według tego gigantycznego kłamstwa prezentowanego przez naszych przeciwników - dodał.Listy generalnie zostały zatwierdzone, ale w naszej partii jest taka możliwość, że prezes partii, czyli ja, może dokonać korekt - powiedział.

Kaczyński dodał, że decyzja ws. kandydatów już zapadła. Powiedział, że będą dwa nowe nazwiska na listach i dwa stare. Ale na ich ujawnienie niestety musimy poczekać;