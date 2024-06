W rozmowie z dziennikarzami podczas V Gali Stypendialnej Off, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, Kosiniak-Kamysz był pytany o przyszłość Trzeciej Drogi - koalicji PSL - Polski 2050.

Reklama

"Złota akcja" w polskim parlamencie

Mamy dwa kluby, dwie partie, ale mamy wspólne wartości, łączy nas gospodarka i rozwój - podkreślił szef Stronnictwa. Jak zaznaczył, dyskusja, która się odbyła pokazuje, że bez Trzeciej Drogi "nie ma żadnej większości".

64 posłów (w klubach PSL i Polski 2050) to jest pakiet kontrolny, to jest "złota akcja" w polskim parlamencie. My decydujemy o tym, jaka jest koalicja. To dzięki naszej postawie w wyborach 2023 roku udało się odsunąć PiS od władzy - mówił lider PSL. "Poszliśmy własną drogą, a nie stawiając na jedną listę i wyborcy to docenili" - dodał Kosiniak Kamysz.

Dwa skoki w "trójskoku" udane, teraz czwarty

Reklama

Przyznał, że ostatnie wybory, czy to z braku zaangażowania, czy odpowiednich kandydatów, nie stały się sukcesem jego ugrupowania, ale parlamentarne i samorządowe - były nim.

PSL jest drugą siłą w sejmikach - zauważył szef MON. Mamy większą liczbę marszałków, członków zarządów w województwach i regionach niż PiS, który mimo dobrego wyniku procentowego w wielu miejscach nie jest w stanie rządzić - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

W "trójskoku" dwa skoki były bardzo udane, czyli bilans jest dodatni - ocenił. Kolejnym "skokiem" mają być wybory prezydenckie, w których - jak potwierdził - wspólnym kandydatem ma być Szymon Hołownia.

Słaby wynik Trzeciej Drogi w eurowyborach

W wyborach do PE Trzecia Droga zdobyła 6,91 proc. głosów, co przełożyło się na trzy mandaty, które uzyskali: Michał Kobosko (Polska 2050), Krzysztof Hetman (PSL) i Adam Jarubas (PSL). Słaby wynik wywołał wśród polityków obu partii spore rozgoryczenie i chęć do szybkich rozliczeń. Z obu stron słychać różne głosy na temat kontynuacji koalicji PSL i Polski 2050.

W środę wieczorem odbyło się wspólne posiedzenie klubów PSL-TD i Polska 2050-TD; tematem spotkania były wybory do Parlamentu Europejskiego oraz przyszłość koalicyjnego projektu Trzecia Droga po słabym wyniku wyborczym.