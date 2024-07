To nie jest tylko medialny atak, oblewanie naszych biur farbami, hejt się leje. Demonstracje organizują osoby związane z Lewicą - mówił na antenie RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że na tych demonstracjach widać flagi partii, które są w koalicji z PSL. Zresztą nie tylko z Lewicy. Widzę, że posłowie wyrażają satysfakcję z tych demonstracji, również z Koalicji Obywatelskiej słyszałem takie wypowiedzi publiczne posłów - zauważył lider PSL.

"To głosowanie zostało przez Lewicę przegrane"

Kosiniak-Kamysz zapewnia jednak, że nie zmieni zdania ws. ustawy o depenalizacji aborcji. Do skutku PSL będzie się zachowywał tak, jak ma w zasadzie od ponad stu lat. W sprawach światopoglądowych u nas jest wolność. Nikogo nie łamiemy kołem i nie zmuszamy do głosowania - powiedział. Powielanie tego samego projektu i liczenie na inny efekt finalny moim zdaniem jest błędem, bo to głosowanie zostało przez Lewicę przegrane - podsumował.