Porozumienie podpisano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jak poinformował premier Donald Tusk, porozumienie ma dotyczyć działań, zmierzających do "ujawnienia, zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa".

Podpisanie międzyresortowego porozumienia

Premier wyjaśnił, że szef MSWiA Tomasz Siemoniak, szef Ministerstwa Sprawiedliwości Adam Bodnar i szef resortu finansów Andrzej Domański zwrócili się do niego o zgodę na podpisanie takiego porozumienia, aby - jak mówił - "walczyć z układem zamkniętym, który był budowany od 2016 r i którego konsekwencje ponosimy do dziś".

Skoordynowanie między tymi resortami jest niezbędne, abyśmy skutecznie i możliwie szybko odzyskiwali te gigantyczne kwoty, co do których mamy dowody albo przekonanie, że zostały wydane w sposób nieprawidłowy i niezgodny z prawem, na szkodę interesów publicznych albo wprost zawłaszczone - powiedział Tusk.

Zadania porozumienia

Bardzo ważnym zadaniem porozumienia między ministrami: sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów ma być profilaktyka; efektem końcowym ma być uniemożliwienie w przyszłości nadużywania władzy na rzecz własnych interesów - podkreślił w piątek premier Donald Tusk.

Szefowie MSWiA, MS i MF podpisali w piątek podczas konferencji prasowej z udziałem szefa rządu międzyresortowe porozumienie dotyczące skoordynowania działań podległych im służb. Ma ono dotyczyć zabezpieczenia odzyskiwania mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem.

Bardzo chcielibyśmy złapać wszystkich, którzy okradali państwo polskie, chcielibyśmy odzyskać maksimum tego, co jest do oddania. Ale efektem końcowym pracy ministrów, którzy to porozumienie podpisują, ma być zestaw propozycji, który uniemożliwi w przyszłości nadużywania władzy, stanowisk, powiązań na rzecz własnych interesów - powiedział premier.

"Układ zamknięty"

Gdy mówię o "układzie zamkniętym" z patronatem czołówki PiS, mam na myśli wykorzystywanie środków publicznych, całych urzędów, pracowników w kampanii wyborczej na rzecz partii wówczas rządzącej - powiedział premier Donald Tusk. W piątek w KPRM szefowie MSWiA, MS i MF podpisali międzyresortowe porozumienie dotyczące skoordynowania działań podległych im służb w celu zabezpieczenia i odzyskiwania mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem, na szkodę interesów publicznych.

Profilaktyka przeciwko nadużyciom władzy

Premier podkreślił, że inicjatywa ma na celu prześledzenie "tych wszystkich przepływów, które do tej pory wydawały się spontanicznymi". Kiedy mówię o układzie zamkniętym z ewidentnym patronatem czołówki PiS i rządzących, mówię o mechanizmie wykorzystywania środków publicznych, mechanizmie bardzo dobrze przygotowanym - powiedział Donald Tusk.

Premier wskazał, że mechanizm ten polegał na wykorzystywaniu środków publicznych, urzędów i pracowników w kampanii wyborczej na rzecz partii rządzącej.

W jego ocenie, działania te mogły mieć wpływ, i "na pewno miały" także bezpośrednio na wyniki wyborów. Ten mechanizm jest najbardziej niepokojący, ponieważ ma bezpośredni wpływ na to, co w Polsce mogło się dziać czy będzie się działo przez najbliższe lata - dodał. PiS był tu bardzo kreatywny - ocenił.