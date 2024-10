Tomczyk w Radiu Zet zwrócił uwagę, że rząd zakładał, iż budowa Tarczy Wschód rozpocznie się w I kwartale przyszłego roku. Ta historia się zmienia, dlatego że przyspieszamy i będziemy gotowi jeszcze w tym roku, żeby rozpocząć budowę Tarczy Wschód - oświadczył.

Tomczyk: Tarcza Wschód to program wieloletni

Dodał, że w ciągu najbliższych tygodni rozpoczną się wojskowe testy na wojskowych poligonach, infrastruktury wojskowej, która będzie przeznaczona pod Tarczę Wschód. Na pytanie ile potrwa budowa, Tomczyk odparł, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, to program wieloletni, który zajmie ok. czterech lat.

Wiceszef MON tłumaczył, że mają to być umocnienia na długości ok. 800 km, wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Projektowanie Tarczy Wschód zostało zakończone przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Trwało to około trzech miesięcy. Tam gdzie będą różnego rodzaju umocnienia, my to już wiemy. Dzisiaj chodzi o to, żeby testować już poszczególne elementy i w tym roku zacząć budowę Tarczy Wschód - podsumował Tomczyk.

Tomczyk: Wypowiedź gen. Kukuły to pewien rodzaj ostrzeżenia

Tomczyk został też zapytany o ubiegłotygodniową wypowiedź szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły. Generał w piątek podczas inauguracji nowego roku w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu ocenił, że "wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa".

Wiceszef MON pytany, czy będzie dymisja generała, odparł: Nie. Generał Kukuła jest szefem Sztabu Generalnego. Polska jest dzisiaj w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą jest wojna. Ja nawet nie chcę spekulować na tego typu tematy - dodał wiceminister. Tomczyk podkreślił, że wypowiedź Kukuły traktuje w formie pewnego rodzaju ostrzeżenia do absolwentów Akademii Wojsk Lądowych; on to mówił w trybie przypuszczającym.

Tomczyk: Pobór nie wróci

Wiceszef MON mówił też o sprawie powszechnego poboru do wojska. Jak zauważył, pobór nie został zniesiony tylko został zawieszony w 2009 r. Zapewnił jednocześnie, że nie będzie odwieszony. Natomiast my chcemy, i to robimy, aktywować żołnierzy w różny sposób - zaznaczył.

Wskazał tu na WOT, aktywną rezerwę oraz wszelkie formy szkolenia wojskowego, które będą się pojawiały w ciągu kolejnych miesięcy". W tym kontekście powiedział, że wprowadzono system wakacje z wojskiem. Każdy student będzie mógł w czasie swoich studiów przez dwa miesiące z trzech miesięcy wakacji, przeznaczyć ten czas na bycie żołnierzem. Po pięciu latach studiów będzie mógł zostać podporucznikiem i w czasie wakacji będzie zarabiał 6 tys. zł na rękę - mówił Tomczyk.

Czym jest Tarcza Wschód?

Uchwałę w sprawie ustanowienia "Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód", na zrealizowanie którego w latach 2024-28 przewidziano 10 mld zł, Rada Ministrów przyjęła 10 czerwca na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku. Według komunikatu KPRM "rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji".

Program zawiera przygotowanie do obrony terenów przygranicznych poprzez zwiększenie tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowych, w tym budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych, wysuniętych baz operacyjnych (hubów logistycznych), sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych. Ograniczaniu mobilności przeciwnika mają służyć budowa rowów przeciwczołgowych, przygotowanie kamufletów (min podziemnych) do wysadzania dróg i mostów, pogłębianie rowów melioracyjnych, wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu.

Powstaną też podziemne magazyny sprzętu i broni

Aby zapewnić mobilność wojskom, w programie przewiduje się np. gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych, przygotowanie przyczółków z dojazdami, przygotowanie osi przepraw drogowych przez umacnianie brzegów i wzmacnianie dróg dojazdowych, dostosowanie nośności wybranych obiektów inżynieryjnych do wagi sprzętu.

Zapewnienie bezpieczeństwa wojska oraz ochrony ludności cywilnej rząd zamierza osiągnąć, budując ukrycia z konstrukcji lekkich lub prefabrykowanych, podziemne magazyny środków bojowych i sprzętu wojskowego, rozbudowę rejonów obrony.