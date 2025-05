Karol Nawrocki uczestniczył w ustawce

Jak podaje Wirtualna Polska, u boku Karola Nawrockiego walczył wówczas groźny bandyta, oczekujący na wyroki m.in. za brutalne zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. Po drugiej stronie, wśród kiboli Lecha Poznań, znajdowali się także skazani m.in. za handel narkotykami. Ustawka trwała około sześć i pół minuty i zakończyła się zwycięstwem kibiców Lechii Gdańsk. Było to "historyczne" zwycięstwo dla gdańskiej ekipy, dlatego szczegółowe relacje z bójki dostępne są na portalach kibicowskich.

Potwierdzenie udziału i stanowisko Nawrockiego

Karol Nawrocki nie zaprzeczył swojemu udziałowi w tej bójce podczas wywiadu ze Sławomirem Mentzenem. Stwierdził, że występował "w różnych modułach szlachetnych walk" i że lubi aktywność sportową. Sztab Karola Nawrockiego, w nieoficjalnych rozmowach z Wirtualną Polską, potwierdził jego udział w ustawce z Lechem Poznań, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymano oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Kary za udział w "ustawkach"

Wirtualna Polska przypomina, że zgodnie z polskim prawem, za udział w bójce grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Mec. Maciej Burda, adwokat, w rozmowie z Wirtualną Polską zaznaczył, że zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 października 2023 roku, udział w bójce (jeśli uczestnicy nie odnieśli ciężkich obrażeń) przedawniał się po upływie pięciu lat. Jednakże, jak dodaje prawniczka Wiktoria Kwiatkowska, w 2022 roku zmieniono przepis i podniesiono karę za to przestępstwo do pięciu lat, co oznacza, że obecnie przedawnienie następuje po 10 latach.